郭家耀：安踏進入更多專業運動服裝市場　發展前景看好

安踏近日在北京召開以「多品牌協同與價值」為主題的全球投資者大會，發布未來三年，即2024年至2026年期間的發展規劃。安踏將堅持「單聚焦、多品牌、全球化」的發展戰略，以專業運動品牌群、時尚運動品牌群和戶外運動品牌群三條增長曲線，着力打造「多品牌協同管理能力」、「多品牌零售營運能力」及「全球化營運與資源整合能力」三大核心競爭力，力爭實現2025年中國市場份額第一，2030年全球領先的戰略目標，並在品牌價值、科技創新、社會責任、員工敬業度等四個維度成為全球領先的行業標準。未來三年，安踏品牌流水將保持雙位數增長；FILA品牌將實現400至500億元人民幣流水的目標；DESCENTE品牌與KOLON SPORT將力爭打造集團的第3個百億品牌。

另外，安踏早前公布，與瑪伊婭服飾部分股東訂立買賣協議，收購其75.13%股權。瑪伊婭服飾主要經營為亞洲女性設計的運動服飾品牌MAIA ACTIVE業務。據了解，MAIA ACTIVE業務在女性消費者中，尤其是在瑜伽運動品類方面已形成一定的市場影響力，建立了消費者品牌心智，並具備未來增長潛力。MAIA ACTIVE通過科技運動面料及更適合亞洲女性的版型系統，打造高品質的女性運動服飾，特別是瑜伽服飾。集團認為其品牌營運能力、零售管理能力與供應鏈管理能力，能夠幫助MAIA ACTIVE更好地發展其在中國市場的競爭優勢。

安踏表示，收購對旗下女性業務板塊有很好的補充，並增強集團能力以提供滿足廣大客戶需求的產品系列，將進一步強化集團的品牌組合。根據買賣協議，完成收購後，瑪伊婭服飾將成為安踏間接非全資擁有的附屬公司。根據MAIA ACTIVE網頁介紹，該品牌於2016年成立，2019年品牌銷售額突破1億元人民幣，現時在內地共有8間直營門店。安踏進入更多專業運動服裝市場，可利用自身強勁的營運力及執行力，開拓更多市場。集團在市場的競爭力不斷提升，未來發展前景值得看好。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)