【星期一‧炒啲乜】股災月將盡　港股否極泰來？

「傳統股災月」還有兩個交易日就結束，港股上周曾跌至16,879點的近11個月低位，幸其後見承接，上周五(27日)重返接近17,400點水平收市。不過，道指上周五低收超過360點，連帶港股ADR亦跌逾230點，投資者仍不能掉以輕心。

展望今周，焦點無疑落在美國聯儲局議息會議上，投資者密切關注當局會否釋出加息周期完結的信號。隨着美國近日公布了強勁的經濟數據，要提防市場憂慮利率或會更長時間維持在高位，抑制股市表現。

另外，日本央行今周議息，市場關注其會否調整債孳息率曲線控制政策，以及調整通脹預測，繼而為圓匯後市走勢帶來啟示。

今周需要關注的重要經濟數據還包括內地製造業和非製造業採購經理指數(PMI)、美國非農就業報告、香港PMI等。

至於中美關係及以巴衝突發展、港股及美股業績期(當中包括滙豐控股周一(30日)放榜)、港股期指周一結算、以至全國金融工作會議計劃召開、騰訊南非大股東擬部署減持的消息，皆會左右港股走勢。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、【葉尚志：港交所逐步趁低買入 目標看380元】

2、【鄺紫珊：減碳產業具長期投資機會】

3、【曜熊理財：強美元限制黃金基金升幅】

4、【陳樂怡：恒指宜守穩16800點】

5、【郭家耀：安踏進入更多專業運動服裝市場 發展前景看好】