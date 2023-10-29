報告：四核心區上季空置率跌至9.7%　短租商戶減少

本港的零售業銷貨額逐步回升，空置率回落。美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年第三季四核心區的空置率回落至9.7%，並錄得727間吉舖，而與零售業相關的商戶數目亦見增加。本行預計，零售業復甦的勢頭將會持續，料可帶動核心區的街舖空置率回落，惟受港人北上深圳消費影響，料新界區內的民生區街舖空置率將會上升。

美聯旺舖董事梁國文指出，今年第三季銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角四核心區共錄得727間吉舖，較今年首季減少19間，空置率在半年間由10.0%回落至最新的9.7%。然而，民生區的空置率則見上升，其中元朗及上水的空置率分別由今年首季的5.0%及6.4%上升至新近的5.2%及7.5%。

他指出，是次統計涵蓋241條街道共10,903間街舖(四核心區佔7,476間；元朗佔2,625間；上水佔802間)，數據可反映出本地政府第三度派發消費券、內地政府恢復外國旅行團以及今年本港零售數據改善後的舖市表現。

隨着本地消費數據改善，零售業步入復甦，商戶擴充店舖的意欲重現。在半年間，四核心區中與零售相關行業的店舖數量均見增加，其中藥物/醫療健康用品、衣服/鞋履/皮具、鐘錶/珠寶首飾/名貴裝飾物及化妝品/個人護理相關行業的店舖數量在今年第三季合共錄得1,362間，較第一季增加58間。

若按地區劃分，零售相關行業(藥物/醫療健康用品、衣服/鞋履/皮具、鐘錶/珠寶首飾/名貴裝飾物及化妝品/個人護理)擴充的地點主要集中在主打旅客消費的區域。在尖沙咀區及銅鑼灣區，上述四個行業的商戶數目於第三季分別有396間及283間，較第一季的數字分別增加43間及18間，並帶動這兩區的街舖空置率分別由第一季的16.0%及12.4%大跌2.9個及0.8個百分點至第三季的13.1%及11.6%，是空置率跌幅最大的兩個核心區。

然而，受人手不足以及舖租上升等因素影響，第三季餐飲業的擴張步伐明顯減慢。在四核心區，餐飲商戶的數目為2,016間，與第一季的數字相若。其中，中環區及旺角區的餐廳數目最新分別為526間及720間，較第一季分別減少10間及4間。因此，這兩區的空置率未見回落，第三季的空置率分別為11.8%及6.9%，較第一季分別上升1.4個及0.4個百分點。

在舖租回升的推動下，愈來愈多舖位業主願意簽下長租租約從而鎖定租金收入，再加上隨着零售市道好轉，商戶有更強的能力去維持其業務，市場上的短租商戶大幅回落。若撇除賀年用品店，四核心區的散貨場數目在第三季共錄得44間，較第一季減少10間。此外，在政府解除「口罩令」後，市民對口罩的需求大幅減少。隨着口罩商戶將其餘貨售出後，大部分商戶都紛紛退場。目前四核心區及元朗區的口罩店數目分別只剩下16間及1間，較第一季銳減26間及3間。

展望後市，美聯旺舖董事梁國文預料，《施政報告》政策有利外地買家及投資者在港投資物業，相信商舖市場亦能受惠。此外，政府會簡化食肆發牌制度，「先發牌、後審查」的專業核證制度的適用範圍將擴大至普通食肆，預料措施將會降低餐飲商戶的入市門檻，令他們開戶的意欲增加，飲食業將會繼續成為商舖市場的租賃主力，惟受人手不足的影響，相信未來半年餐飲業發展的速度將會維持平穩。

梁又表示，近半年來零售業的表現不俗，其中尖沙咀及銅鑼灣的旅遊相關行業的商戶數目亦見增加，預料零售業擴充的範圍將會擴大至中環及旺角等核心區，其中，面對目前地緣政治局勢不穩加上中港間的金價出現價差，預料奢侈品行業的表現將會較佳。他預料核心區街舖的空置率將繼續回落至9至9.5%。