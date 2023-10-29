啟德海灣加推118伙　入場費589萬

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，今批單位包括28伙一房戶、83伙兩房戶及7伙三房戶，計及最高20%折扣和3%提前成交現金回贈後，折後售價589.37萬至1,546.83萬元，折後呎價介乎18,528至26,384元。

他續指，截至是日下午約3時，項目於不足3日內已錄得逾1,000張入票。按首兩張價單合共提供326伙計，暫超額認購逾2倍。目前已入票人士中，估計有約三至四成屬內地客。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，新一批售價最低為單位為2A座1樓H室，實用面積305方呎，一房間隔，折後呎價約19,324元。

中國海外地產營銷總監李承聰指，今批兩房入場戶為2A座1 樓F室，實用面積427方呎，折後售價791.13萬元，折後呎價約18,528元。