放寬按揭保證期增加第二市場供應　尚翠苑二房創低價沽

放寬公屋、居屋按揭保證期後，未補價第二市場供應勢增多，新居屋二手單位樓價即「插水」。荃灣尚翠苑兩房單位累減88萬元，以今年屋苑新低價462萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城銀柏閣中層F室，實用面積約897方呎，套三房間隔，享園景，8月以1,630萬元放盤，施政報告公布後獲用家以1,450萬元承接，呎價約16,165元。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角夾屋浩景臺1座中層E室，實用面積約655方呎，套三房間隔，望海景，自由市場最初開價698萬元，減價至638萬元，呎價約9,740元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣宇晴軒5座中層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，以780萬元放盤約3個月後，獲外區客接洽，減價約80萬元，以約730萬元易手，呎價約16,331元。

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新界區

●中原丘漢偉表示，荃灣居屋尚翠苑B座中層12室，實用面積約438方呎，兩房間隔，7月於未補價第二市場開價550萬元，兩度降價減至468萬元，外區客帶票議價，終以462萬元成交，呎價約10548元，樓價及呎價均創屋苑今年新低。

●中原張志豪稱，荃灣愉景新城12座高層F室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享內園及市景，9月最初放盤價1,020萬元，本月兩度減價，最新叫價934萬元，最終累減112萬元或約11%，以908萬元沽出，呎價約13,969元，較7月同類型成交再低約3%。

●祥益袁思賢指，屯門恒福花園6座高層A室，實用面積約437方呎，兩房間隔，外區首置客見單位附設裝修，可即買即住，累減價40萬元，以450萬元購入自住，呎價約10,297元。

●祥益稱，屯門市廣場7座高層H室，實用面積約438方呎，兩房間隔，獲區內首置客承接，議價後獲減25萬元，即睇即買成交價475萬元，呎價約10,845元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城48座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望樓景，以405萬元成交，呎價約13,322元，原業主於2010年9月以192萬元購入，持貨約13年帳面獲利213萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山雅濤居1座中層D室，實用面積約488方呎，原先叫價630萬元，減價至590萬元沽出，呎價約12,090元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山聽濤雅苑11座中層A室，實用面積約815方呎，三房連儲物室間隔，望海景，放盤半年，叫價1,200萬元，累減220萬元，獲買家以980萬元承接，呎價約12,025元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城1期6座低層G室，實用面積約364方呎，原先叫價610萬元，減價至560萬元售出，呎價約15,385元，原業主於2010年2月以228萬元購入，持貨約13年帳面賺332萬元。

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