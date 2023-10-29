【季績前瞻】滙控料上季多賺1.5倍 派息維持不變
2023年10月29日 21:54
東網電視更多新聞短片
滙豐控股(00005)明日(30日)公布第三季業績。綜合券商預測，第三季列帳基準稅前盈利預測為80.97億美元，按年增長1.5倍，按季則回落7.68%，每股派息維持10美仙。
隨着環球加息步伐放緩，滙控第三季淨利息收入達92.02億美元，按年升14.93%，按季跌1.1%，淨利息收益率料按年升17點子至1.68%，按季回落4點子。另有形股本回報(ROTE)料為15.1%，普通股權一級資本比率(CET1)料為14.7%。
上周率先放榜的同業渣打集團(02888)因再為內地商業房地產作撥備、對所持渤海銀行(09668)進行巨額減值，拖累上季列帳稅前盈利減半，引來外界憂慮滙控的表現。市場預測滙控上季預期信貸損失(ECL)料為10.63億美元，按年相若，按季則增16.42%。
不過，摩根大通認為，渣打業績對滙控的啟示作用不大，渣打第三季淨息差收窄主要是一次性因素影響，又估計滙控不需要像渣打般，對交通銀行(03328)投資作減記。儘管滙控內房撥備可能增加，該行依然更看好匯控，謂盈利更穩定及股本回報更佳，予「增持」評級及目標價81元。
摩根士丹利更預計滙控公布額外回購20億美元股份，予「增持」評級及目標價72.2元。其他大行普遍予滙控「買入」評級，其中，高盛及花旗分別予目標價84元及82.25元。至於瑞銀與海通國際都予「中性」評級，目標價分別為66.3元及61.1元。
滙豐美國預託證券(ADR)上周五折合報57.326港元，較港收市低1.09%。