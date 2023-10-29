【季績前瞻】滙控料上季多賺1.5倍　派息維持不變

隨着環球加息步伐放緩，滙控第三季淨利息收入達92.02億美元，按年升14.93%，按季跌1.1%，淨利息收益率料按年升17點子至1.68%，按季回落4點子。另有形股本回報(ROTE)料為15.1%，普通股權一級資本比率(CET1)料為14.7%。

摩根士丹利更預計滙控公布額外回購20億美元股份，予「增持」評級及目標價72.2元。其他大行普遍予滙控「買入」評級，其中，高盛及花旗分別予目標價84元及82.25元。至於瑞銀與海通國際都予「中性」評級，目標價分別為66.3元及61.1元。

滙豐美國預託證券(ADR)上周五折合報57.326港元，較港收市低1.09%。