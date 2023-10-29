新盤周末錄33宗成交　按周增加近六成

施政報告發表後首個周末，一手市場兩日錄得至少33宗成交，較對上一個周末約21宗，增加近六成。

●香港仔澄天4日錄超額認購近5倍

●啟德海灣第1期加推118伙

●港島南岸第1期晉環單日沽11伙

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，將50個單位劈價最多三成，並於周日(29日)重啟銷售。據項目成交紀錄冊顯示，該盤是日沽出11伙，單日吸金逾1億元。上述沽出單位實用面積介乎294至639方呎，包括8伙開放式戶及3伙兩房戶，成交價由638.5萬至1,823.6萬元，成交呎價由21,718至29,797元。

●何文田站瑜一兩房售1,835萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一，周日(29日)以1,835.92萬元售出2A座9樓C室，實用面積593方呎，兩房連儲物室間隔，呎價約30,960元。整個瑜一系列項目，由開售至今共沽出434伙，套現逾74億元。

●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約25,807元

●旺角ONE SOHO周內連錄5宗成交

●將軍澳日出康城凱柏峰III周末兩日錄4宗成交

●將軍澳海茵莊園一房售520萬元