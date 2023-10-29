新盤周末錄33宗成交 按周增加近六成
2023年10月29日 22:06
東網電視更多新聞短片
施政報告發表後首個周末，一手市場兩日錄得至少33宗成交，較對上一個周末約21宗，增加近六成。
●香港仔澄天4日錄超額認購近5倍
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周日(29日)上載最新銷售安排，加推1伙連平台特色於周四(2日)招標發售。截至今日下午6時，項目於不足4日內錄得約300張入票，按首張價單提供55伙計，暫錄超額認購近5倍。發展商將於短期內公布以價單形式出售單位的銷售安排，預計最快下月初作公開發售。該集團副主席楊政龍表示，入票客源主要以年輕用家為主，多為港島南區的分支家庭客人，佔約八成，投資客則佔約兩成。
●啟德海灣第1期加推118伙
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，周日(29日)加推價單2號，提供118伙，建期折後連回贈計平均呎價約20,988元(特選即供折實平均呎價約21,096元)。發展商表示，是次屬原價加推，預料日內將公布銷售安排。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，今批單位包括28伙一房戶、83伙兩房戶及7伙三房戶，計及最高20%折扣和3%提前成交現金回贈後，折後售價589.37萬至1,546.83萬元，折後呎價介乎18,528至26,384元。
●港島南岸第1期晉環單日沽11伙
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，將50個單位劈價最多三成，並於周日(29日)重啟銷售。據項目成交紀錄冊顯示，該盤是日沽出11伙，單日吸金逾1億元。上述沽出單位實用面積介乎294至639方呎，包括8伙開放式戶及3伙兩房戶，成交價由638.5萬至1,823.6萬元，成交呎價由21,718至29,797元。
●何文田站瑜一兩房售1,835萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一，周日(29日)以1,835.92萬元售出2A座9樓C室，實用面積593方呎，兩房連儲物室間隔，呎價約30,960元。整個瑜一系列項目，由開售至今共沽出434伙，套現逾74億元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約25,807元
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周末兩日暫錄4宗成交，共涉2,472.57萬元。當中，B座26樓B5室，為實用面積255方呎一房，以658.08萬元成交，呎價約25,807元。
●旺角ONE SOHO周內連錄5宗成交
信和置業(00083)及市建局等發展的旺角ONE SOHO交投持續，剛過去一周內連沽5伙，共涉3,388.31萬元。包括昨日以684.16萬元售出28樓A3室，屬實用面積287方呎一房，呎價約23,838元。此外，該盤由開售至今累計沽出196伙， 總套現逾13億元。
●將軍澳日出康城凱柏峰III周末兩日錄4宗成交
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，於周末兩日連沽4伙，總成交金額涉及3,428.71萬元。包括3B座19樓E室，為實用面積452方呎的兩房單位，成交價741.49萬元，呎價約16,405元。
●將軍澳海茵莊園一房售520萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周日(29日)以520.7萬元沽出2座32樓D1室，屬實用面積287方呎的一房戶，呎價約18,143元。