Apple又搞發布會！「快得可怕」晶片外有乜更新？

蘋果公司(Apple Inc.)日前突然宣布，將於本港時間周二(31日)上午8時舉行名為「Scary Fast(快得可怕)」發布會，使用「可怕」一詞，未知是否與萬聖誕相關，或是預告將會推出擁有「可怕的」運行速度的晶片。

據外媒報道，預期蘋果新的發布會將推出新一代處理器M3晶片，以及搭載該晶片的一系列產品，包括一體式電腦iMac及手提電腦MacBook Pro。

雖然蘋果於今年1月份推出M2晶片的升級版——M2 Pro及M2 Max晶片，故一般認為此時更新屬「為時過早」，但報道認為，一年內更新兩次Mac也非聞所未聞，加上要應對同業的競爭，包括高通日前推出的電腦晶片「Snapdragon X Elite」，效能遠超蘋果目前的M2晶片。

預期蘋果將於周二推出使用M3 Pro及M3 Max晶片的14吋及16吋MacBook Pro，新晶片效能將有顯著提升，尤其是圖像處理能力方面。同時，有傳言指新MacBook Pro將使用更節能的miniLED顯示屏幕，料新型號的電池續航力可能會有所延長。

一體式電腦方面，蘋果自2021年以來就沒有更新過24吋iMac，目前仍採用M1晶片；預期將會有搭載新M3晶片的iMac出現，並會有其他包括記憶體及存儲硬碟的一系列更新，但外形不會有太大變化。

另外，自蘋果在9月推出的iPhone 15轉用USB-C插頭以來，其產品線亦陸續棄用擁有11年歷史的Lightning，目前僅餘下與Mac配套的鍵盤、滑鼠等仍使用Lightning插頭充電，料屆時將一同更新。