周樂樂：市場底或穩定抬升　關注先進製造業等機會

回顧上周，重要指數下跌後反彈，其中，上證指數上漲1.46%、深證成指上漲2.14%、創業板指升1.74%。申萬一級產業中，26升5跌，漲幅前三為通訊（2.97%）、非銀金融（1.94%）及銀行（1.49%），跌幅前三為美容護理（-2.18%）、通訊（-1.86%）及煤炭（-1.09%）。資金流向方面，股票ETF中大盤寬基指數成為資金焦點，滬深300、科創50指數是兩大重要方向，創業板、恒生科技、醫療、證券等ETF產品，也迎來較多淨買入。

國內市場消息面利好不斷，繼增持四大國有銀行後，最近中央匯金繼續大筆買入ETF，並表示未來繼續增持。認為國家隊高調入場維穩有利於市場信心恢復。另外，日前全國人大會議上提出中央財政將在今年第四季增發2023年公債1萬億元人民幣(下同)，將今年赤字率由年初制定的3%提升至3.8%，地方債新增發行規模2.7萬億元。地方政府來緩和地方財政壓力，刺激傳統基礎建設市場，同時，積極貨幣政策有助於穩固市場，提振資本市場信心。另外，香港股票印花稅如預期由0.13%下調至0.1%，疊加國內政策利好，相信港股投資人信心可望恢復。國家統計局最近公布前三季全國規模以上工業企業利潤總額較去年同期下降9%，季減幅持續收窄，主要產業的獲利情況亦有所改善。預計四季國內穩經濟與穩市場的信心有增無減，資金入市持續為市場托底，相信後續隨着復甦情勢進一步確定，國內政策效果逐步釋放，國內經濟在第四季度可望持續向好態勢發展。

外圍市場方面，歐洲公布10月製造業PMI初值回落至43%，近兩個月歐元區經濟明顯下滑，衰退迹像明顯。歐洲央行維持三大關鍵利率不變，後續仍需綜合考慮通膨和經濟表現，年內進一步升息的機率不大，但貨幣政策仍未見明朗。另外，美國10月Markit製造業PMI初值錄得50%，創六個月新高，美國經濟軟著陸機率提高，但近期經濟不確定性在增加。美國第三季GDP大幅飆升至4.9%，為近兩年來最快增速，但第四季升幅未必持續上升，且第三季大型科技股的業績成長未能如預期向好。筆者認為，聯準會在12月再升息一次的機率依然存在，且2024年降息操作仍會出現在下半年，短期高利率仍影響投資人信心。雖然外圍市場的影響依舊不可忽視，但對國內股市的影響將可望逐步減少。

展望下周，市場做空的動力在減弱，摸底後穩穩回升的機率增加。策略上，隨着三季業績給予全年指引，消費和科技業中可以選取高利個股，並結合產業轉型升級方向，先進製造業，如：汽車零組件產業鏈，後續仍可望支撐工業企業利潤的回升，同時，需要密切持續關注華為產業鏈恢復及國產化GPU晶片的突破所帶來的機會，如：算力產業鏈、機器人、汽車、消費性電子等，強調硬科技投資的邏輯。

勝利證券副首席運營官

周樂樂