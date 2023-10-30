和譽將發表Pimicotinib兩項臨床研究進展

Pimicotinib是和譽醫藥獨立自主研發的一款全新的口服、高選擇性、高活性CSF-1R小分子抑制劑，並獲得中美歐三地突破性治療藥物認定(BTD)和優先藥物認定(PRIME)用於治療不可手術的腱鞘巨細胞瘤(TGCT)，TGCT是一種局部侵襲性腫瘤。

除TGCT適應症外，和譽也在積極探索pimicotinib在多種實體瘤中的臨床潛力，並獲NMPA批准開展針對慢性移植物抗宿主病的II期臨床試驗和針對晚期胰腺癌的II期臨床試驗，同時探索其在肌萎縮性脊髓側索硬化症(漸凍症)等神經系統疾病中的應用。截至文刊發日期，中國尚未有高選擇性CSF-1R抑制劑獲批上市。