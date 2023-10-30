港股黑期低水170點　紐油上周累跌3.6%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.05%，報106.61；港匯見7.8215；離岸人民幣(CNH)報7.3321；美元兌日圓處149.75；歐元報1.0562，英鎊報1.2112。金價處2,001.68美元。布油報88.3美元，紐油報84.5美元。比特幣(Bitcoin)升1.3%，報3.45萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水170點。

●道指上周五(27日)收報32,417點，跌366點或1.12%，連跌3日，創7個月收市新低；標指收報4,117點，跌19點或0.48%；納指收報12,643點，升47點或0.38%。全周累計，道指、標指、納指分別下跌2.1%、2.5%和2.6%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,165點，跌232點或1.36%。

●10月恒生指數夜期收報17,175點，跌235點，低水224點，成交12,800張。

●紐約期油上周五收報每桶85.54美元，升2.33美元或2.8%，全周累跌3.6%；倫敦布蘭特期油收報每桶90.48美元，升2.55美元或2.9%，全周累跌1.8%。

●紐約期金上周五收報每安士1,998.5美元，升1.1美元或0.05%。全周累升0.2%。

●英國富時100指數上周五收報7,291點，跌63點或0.86%；德國DAX指數收報14,687點，跌43點或0.3%；法國CAC指數收報6,795點，跌93點或1.36%。

●工行上季撥備前盈利挫逾9%。

●中國平安首9個月淨利潤按年跌5.61%。

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