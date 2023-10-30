中國上月吸外資挫34%　創史上最大跌幅

中國經濟增長放緩，金融市場表現長期低迷，加上日益增加的地緣政治風險，使得外國資金對於投資中國的熱情大不如前，甚至出現了走資的信號。有外媒統計顯示，9月中國的實際使用外資（FDI）金額按年減34%至728億元人民幣（下同），這更是自2014年公布月度數據以來的最大跌幅。分析認為，這不單反映出外國企業減少在華投資，甚至有不少外企將盈利套現離場，加速跨國供應鏈向外地轉移的情況。

近期外資對中國的冷淡，與此前的投資熱潮形成鮮明對比。中國商務部數據，去年FDI的金額為1.23萬億元，當時折合相當於1,891.3億美元，創下歷史新高。值得留意的是，8月起，內地當局已停止以美元發布月度FDI，最新僅以人民幣出列。內地亦已停止發布青年失業數據，該數據最後一次公布時為21.3%，當時創下歷史新高並且處於持續上升的軌迹。

由於房地產行業的危機，中國經濟失去了其一個主要引擎，加上地方政府財政狀況緊絀，難以再靠大搞基建刺激經濟增長，因此外來投資的資金如今變得更為重要，但隨着中美政治角力所帶來的風險不斷上升，外國企業對於投資中國感到遲疑。之前已有報道指，美國風險顧問公司Kroll、日資券商野村等都有高層員工在到訪內地後遭限制出境，這些事件進一步加劇外企的擔憂。

美國外交關係委員會高級研究員Brad Setser表示，數據顯示「外國公司不再在中國進行再投資」，相反「正在盡快將利潤轉移國外」。

除了政治因素外，麥格理首席中國經濟學家胡偉俊表示，外國投資減少的一個主要推動因素是美國利率上升，推動美國公司將營運資金從中國「回流」至美國。此前美國10年期國債孳息率一度升穿5厘水平，意味着把資金放在美國債市可以有更高的回報。

高盛亦對中國「資本外逃」的現象表達了擔憂。其報道寫道，商務部數據表明，外國直接投資流入下降主要是由於「再投資收益流出」。更重要的是，與其他主要金融中心相比，來自香港的FDI份額增加，而FDI亦由製造業變成金融、資訊科技（IT）及科研，反映外商重組供應鏈。

榮鼎集團（Rhodium Group）中國市場研究主管Logan Wright更推斷，可能有一些中國的本地企業將資金匯往香港，然後再用FDI的名義把資金搬回內地，以從激勵外資流入的政策措施中受益，因此FDI數據實際上可能被高估。

資產數據研究及供應商Preqin追蹤投資中國的初創投資和私募股權集團籌集的外國資金，發現此類基金今年僅籌集57億美元，約為去年總額的四分之一，僅佔2021年480億美元的一小部分。從種種迹象來看，外資流走的情況可能比起官方數據所展現出的更為嚴峻。