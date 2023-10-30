官媒：人行今季或續降準 以多種方式保持流動性

內地官媒報道，人行公開市場操作在連續實施大額資金淨投放後逐步轉為淨回籠。報道引述專家認為，人行根據市場形勢變化，靈活進行公開市場操作，支持貨幣市場度過本月流動性壓力最大的階段，由於政府國債發行繳款的影響將持續一段時間，預計人行將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，第四季有可能繼續降準。

專家認為，近期人行流動性操作呈現精準有力的特徵，考慮到後期銀行體系流動性仍可能面臨多種因素擾動，人行或採取降準、加大公開市場操作等方式，保持流動性合理充裕。

一方面，從時點來看，本周面臨跨月，公開市場7天期逆回購到期量達28,240億元人民幣(下同)，其中10月30日將有逾8,000億元逆回購到期。另外，在11月、12月中期借貸便利(MLF)到期規模較大、特殊再融資債繼續發行、1萬億元增發國債將陸續發行、跨年跨春節階段取現需求上升等多重因素下，流動性仍可能繼續承壓。

財信研究院副院長伍超明指，面對實體需求仍顯不足、MLF迎來到期高峰、再融資債券繼續發行等因素影響，不排除第四季人行再次降準的可能性。

另一方面，目前貨幣政策空間仍較為充足，存款準備率、實際利率等均具有一定下行空間，可透過降準、降息等穩定市場信心、降低實體經濟成本。