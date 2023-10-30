【高盛推介】滙豐、比亞迪周一公布業績 資金兩邊部署
2023年10月30日 11:02
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(30日)公布今年第三季業績的滙豐控股，上周五反彈升約1.7%，今早再度回吐。早上低開約1.2%後跌幅擴大，現報57.05元，跌約1.7%。有券商料滙控今年第三季，經調整除稅前利潤82.98億美元，按年升26%。
亦將於今日公布第三季業績的比亞迪股份，上周五升約1.4%，今早在240元底部附近後跌幅收窄。現報246元，輕微升約0.1%。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周三及上周四共錄得約240萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約80萬元。比亞迪方面，好倉及淡倉於上周五皆獲資金轉向流入，分別約140萬及不足10萬元。
投資者如看好滙控，中期輕微價外選擇可留意高槓桿滙豐購(19881)。中年期選擇可留意低面值滙豐購(19360)，時間值損耗較低。中短期貼價選擇可留意滙豐購(15635)，適合短線部署。投資者如看淡，可留意屬低面值的高槓桿滙豐沽(17987)。
滙豐購19881，行使價66.05元，2024年01月26日到期，實際槓桿17.3倍，中期輕微價外、高槓桿。
滙豐購19360，行使價68.85元，2024年03月15日到期，實際槓桿14.5倍，中年期、低面值，時間值損耗較低。
滙豐購15635，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿19.2倍，中短期貼價、適合短線部署。
滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿10.6倍，低面值、高槓桿。
投資者如看好比亞迪，中期貼價選擇可留意比迪購(19224)。中年期選擇可留意比迪購(19488)，時間值損耗較低。低面值選擇可留意比迪購(19274)。投資者如看淡，可留意屬貼價、高敏感度的活躍條款比迪沽(17846)。
比迪購19224，行使價260.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.9倍，中期貼價、10隻相近條款產品中最高槓桿。
比迪購19488，行使價275.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿7.2倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪購19274，行使價300.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.0倍，低面值。
比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.8倍，貼價、高敏感度、活躍條款。
滙控及比亞迪牛熊證條款：
滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率18.9倍。
滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率4.2倍。
比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率6.2倍。
比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率9.0倍。
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