銀公：9成中小企認為虛銀高效　76%擁有戶口

虛擬銀行獲發牌約4年，各種以數碼驅動的嶄新銀行服務日趨普遍。香港銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組表示，虛擬銀行的認受性正逐步提高，不少大眾以及中小企均認為虛擬銀行的創新服務，為他們帶來更多便利。專責小組認為，加強市民大眾對於虛擬銀行的認知，將進一步推動更多個人和中小企使用虛擬銀行的優質服務。

為了解公眾對虛擬銀行的認知與印象，專責小組委託機構以網上問卷形式進行調查，發現大部分公眾及中小企對虛擬銀行持正面的觀感。1,000位個人受訪者當中，超過7成認為虛擬銀行是創新及便捷的，而受訪中小企對虛擬銀行的印象更佳，逾9成認為其代表便捷、高效並擁有科技驅動的先進服務。

目前，虛擬銀行用戶使用一般銀行服務居多。個人受訪者使用最多的銀行服務為存款/儲蓄(63%)，其次為信用卡或扣帳卡服務(49%)，以及享用獎賞如現金回贈及禮品(45%)；中小企方面，使用最多的銀行服務為存款/儲蓄(38%)，其次為投資基金(28%)和轉帳(28%)。

提及對於虛擬銀行的印象，52%個人受訪者認為虛擬銀行需要較少文書處理、50%認為服務創新、48%認為收費較低。超過一半個人受訪者表示對虛擬銀行抱有好感或感興趣，認為其服務合適。虛擬銀行的使用度正在逐步提高，45%個人受訪者已開設虛擬銀行戶口、30%個人受訪者亦預計未來3個月會開設戶口。存款利息高、開戶優惠多、便捷的使用界面皆為吸引個人受訪者開設虛擬銀行戶口的主要原因。

至於企業方面，受訪的200家中小企當中，超過9成表示虛擬銀行簡單易用、日常操作快捷高效，並認為虛擬銀行服務有助增加商業營運效率。不少中小企已經開始於日常業務中使用虛擬銀行服務，高達76%受訪中小企表示已擁有虛擬銀行戶口，而79%則擁有傳統銀行戶口，反映中小企即使已有傳統銀行帳戶，亦願意在虛擬銀行開設新戶口，其中，中小企較看重服務效率與便捷程度、品牌與口碑，亦會留意存款利息息率。

在虛擬銀行的監管方面，調查顯示75%個人受訪者清楚知道虛擬銀行與傳統銀行一樣是受到香港金融管理局監管的持牌銀行，而中小企對此的認知比例更高，有79%受訪中小企表示知悉；而65%個人受訪者及62%受訪中小企了解虛擬銀行的存款同樣享有最高存款保障額為50萬港元的保障，現時8家虛擬銀行均為香港存款保障計劃成員銀行。