港島南海景新盤澄天SOUTHSKY　感受吃喝玩樂新體驗

近年港府致力推動「躍動港島南」計劃，港島南區已蛻變成為多元化，兼具活力的社區，區內匯聚商貿、住宅、酒店、文化藝術於一身。英皇國際港島南全新臨海住宅項目—澄天SOUTHSKY，正正坐落這個全新的優質生活圈，盡享多姿多采的生活配套。

澄天SOUTHSKY提供110伙分層戶，實用面積介乎245至881平方呎，主打一房及兩房中小型單位。而展銷廳設於灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓，展出包括參照18樓B室搭建的一房單位，實用面積287平方呎，客廳方正實用，採開放式廚房。

澄天SOUTHSKY已公布首張價單，提供55伙，實用面積286至400方呎，折實售價介乎約440萬至約746萬元。入場單位為6樓E室，屬一房間隔，實用面積286方呎，折實呎價約15,390元，折實入場費僅440.14萬元。

中原地產市務經理蘇苡晴指，早在「躍動港島南」計劃之前，港島南區就已經受惠港府的發展，當中黃竹坑早於2001年起就已經改劃為商貿區，其後城規會更引入酒店發展項目，令區內成為新一代寫字樓供應及旅遊集中地，吸引不少商業藝術展覽廳和藝廊進駐，為黃竹坑增添不少特色，亦提供更好的居住條件。不過區內住宅新盤罕有，已約15年未有新盤推出，因而積聚了大批的上車及分支家庭客。

隨著港鐵南港島綫通車，港島南區的交通更加完善。澄天距離港鐵黃竹坑站，僅5至10分鐘車程，兩個站便直達超級鐵路樞紐金鐘站，最新更一程車接通東鐵綫各站，完全打通港九新界，以至內地及海外的鐵路網絡。除鐵路之外，澄天附近更有多條巴士及小巴路線，可來往中環、鴨脷洲、深水埗及九龍灣等多處地方。

除了交通四通八達外，港島南購物的消閒選擇亦應有盡有。位於港鐵黃竹坑站上蓋的大型商場THE SOUTHSIDE即將開幕，THE SOUTHSIDE佔地約51萬平方呎，設有5層商舖樓層，約150間商戶，有齊各類型餐廳，更有英皇戲院；同時設有1.4萬平方呎公共休憩空間，必然成為區內消閒新地標。而區內淺水灣the pulse灘畔商場，揉合購物、精緻美食以及180度一望無際醉人海景，更備有各種為小朋友和寵物量身打造的遊樂及配套設施，悠閒假日唾手可得。

另外，香港仔市中心的「ac」亦是南區著名的優閒購物熱點，距離澄天僅3分鐘步程。「ac」匯聚各式時裝精品、家居用品、都薈美食等，日常生活需求均能輕鬆解決。如果想要更多選擇，由澄天出發，駕車前往中環IFC 、銅鑼灣一帶旺區，亦僅8-10分鐘左右車程。

至於黃竹坑至香港仔一帶，向來更是港島南的美食天堂，由澄天前往赤柱大街、淺水灣the pulse灘畔商場等，僅20多分鐘車程，可隨時品嚐中外美食。

此外，家住港島南，休閒去處當然也不假外求，澄天的周邊綠化環境充裕又優美，附近已經是香港仔海濱公園，閒時可以吹吹海風、散步，享受寫意的生活。加上南區出名好山好水，由澄天徒步行上南朗山行山徑，只是約55分鐘；而且南區有多個著名海灘，包括深水灣、赤柱、淺水灣等，上山下海活動多不勝數。如果想做運動，香港仔運動場和香港仔網球及壁球中心，亦近在咫尺。

區內還有深受大人小朋友喜愛的海洋公園以及海洋公園水上樂園，樂園提供「一站式」的消閒玩樂設施，放假想找地方放鬆，都輕而易舉。