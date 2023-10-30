【高盛推介】阿里、美團個別發展　資金轉向吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(27日)重上80元水平收市，升約3.3%，今日(30日)回吐。早上在80.5至82元間上落，現報81元，跌約1.7%。阿里旗下天貓於上周開啟2023年雙11活動，據其數據顯示，預售首小時設備成交額同比增長150%。

美團上周五重上110元水平，升約2.9%。今早低開後隔即反彈，最高見115.5元，現報113.2元，升約0.2%。美團今布，根據首次公開發售後，股份獎勵計劃以受限制股份單位形式，授出總計1,147.87萬股獎勵股份。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周四錄得約110萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約280萬元。

美團方面，好倉於上周四錄得約480萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約450萬元。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿6.8倍，行使價95元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。

阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿7.6倍，輕微價外、低面值。

阿里購27252，行使價77.93元，2024年03月21日到期，實際槓桿5.1倍，輕微價內、11隻相近條款產品最高槓桿。

阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.3倍，貼價。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.1倍，最貼價條款、高敏感度。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.7倍，行使價145元以下、3個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.7倍，中短期、高槓桿。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿3.8倍，中長期、時間值損耗較低。

阿里及美團牛熊證條款：

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率11.3倍。

阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率6.3倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.2倍。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比6.9倍。

美團牛57397，收回價95元，行使價92元，換股比率100，槓桿比5.3倍。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率6.9倍。

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