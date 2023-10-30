【摩通推介】滙豐股份回購規模增至30億美元
2023年10月30日 14:42
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（Getty Images圖片）
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：雪佛龍及銀行股拖累下，道指上周五(27日)連跌第3日，指數創7個月新低。輪證資金流方面，道指好倉對上5日錄得約21萬港元淨流入，至於淡倉上5日錄1,200萬港元淨流出。道指成分股比重以股份價格排行，價格愈高比重百分比愈大，跟傳統指數以股份市值決定比重多少不同，科技股微軟、蘋果公司於道指比重僅排第2及第12，尤以蘋果公司排名跟其在標指及納指排第一相差很遠。道指其餘權重股份分布零售、銀行、醫療板塊，如投資者較看好傳統經濟股可參考道指牛(49917)，收回價30,500點，實際槓桿12.6倍，2024年03月15日到期。產品特點：活躍條款、中距離。如認為後市有下跌空間可注意道指熊(49901)，收回價34,900點，實際槓桿11.3倍，2024年12月20日到期。產品特點：中距離、低街貨。道指近日走勢較標指及納指差，不過14日RSI出現底背馳。
港股方面，重磅股陸續公布業績。滙豐控股第三季稅前盈利遜市場預期，但股份回購增加至30億美元屬預期之外。滙豐股價近日再守5月底及9月初約57元支持，如投資者計劃部署反彈可留意滙豐牛(60663)，收回價54港元，實際槓桿13.9倍，2023年12月8日到期。如認為正股或會進一步下跌可參考滙豐熊(52373)，收回價65.5港元，實際槓桿6.4倍，2024年2月9日到期。
內險股方面，國壽受投資收益拖累，第三季純利急跌99%，首三季則按年跌近一半；至於平保首三季純利跌5.6%。後者畢竟業務較分散，有非壽險、銀行、券商等，盈利及股價防禦性相對較佳。隨着內地10年期債息由8月底低位2.5厘反彈至近期2.7厘，若走勢持續將對保險企業的投資收益有利。國壽及平保H股上周雙雙創今年新低，如投資者看好平保可留意平安購(20692)，行使價48.05港元，實際槓桿8.5倍，2024年03月14日到期。如認為正股或會進一步下跌可參考平安沽(19598)，行使價35.95港元，實際槓桿7倍，2024年02月19日到期。看好國壽則可參考中壽購(25972)，行使價12.7港元，實際槓桿10.7倍，2024年1月26日到期。
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