道期漲124點 油價及比特幣跌1%

美匯指數報106.505；港匯見7.8213；離岸人民幣(CNH)報7.3304；美元兌日圓報149.57；歐元處1.055；英鎊報1.2096。金價報1,993.82美元。油價跌約1%，布油報89.58美元，紐油處84.51美元。比特幣跌近1%至見34,245美元。道指期貨漲124點。

-滙豐第3季稅前多賺1.3倍，派息10美仙，擬進⼀步回購。

-中國恒大清盤聆訊再押後至12月，股價全日跌9.74%，報0.213元。

-內地網上險企手回科技研最快明年港上市，最多籌23.4億。

-同程旅行：非一線城市用戶有望帶動出境遊需求。

-攜程冀AI旅行助手TripGenie成發展最前線。

-官媒：人行今季或續降準，以多種方式保持流動性。

-中國上月吸外資挫34%，創史上最大跌幅。

-沽日股轉吼中國股票，美資基金：內房具投資機會。

-巨星傳奇與福建中視共同投資周杰倫演唱會福州站。

香港經濟：

●港府：減辣旨在推動市場流動性，樓價由市場決定。

●房屋局：港一手私樓潛在供應增至10.7萬伙。

本地銀行：

●金管局︰未決定是否推出「數碼港元」。

●WeLab傳獲花旗牽頭提供逾20億元資產支持融資。

●銀公：9成中小企認為虛銀高效，76%擁有戶口。

外地經濟：

●英國力拓AI，惟相關職位減半，到底咩原因？

●美元年底弱勢傳統不再？分析師剖析箇中原因...

企業消息：

●豐田9月全球產銷創新高，中國銷量微升。

●好葡萄！大鱷格里芬揞荷包請員工去東京迪士尼，港員工有份。

●內藏玄機？TikTok擬促高層予更多員工較低績效評級。