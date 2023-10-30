道期漲124點 油價及比特幣跌1%
2023年10月30日 16:17
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美匯指數報106.505；港匯見7.8213；離岸人民幣(CNH)報7.3304；美元兌日圓報149.57；歐元處1.055；英鎊報1.2096。金價報1,993.82美元。油價跌約1%，布油報89.58美元，紐油處84.51美元。比特幣跌近1%至見34,245美元。道指期貨漲124點。
●恒生指數全日報17,406點，升7點或不足0.1%，主板成交近925億港元。舜宇升6.45%，翰森製藥升6.25%。https://reurl.cc/blqjrv
-滙豐第3季稅前多賺1.3倍，派息10美仙，擬進⼀步回購。
-中國恒大清盤聆訊再押後至12月，股價全日跌9.74%，報0.213元。
-內地網上險企手回科技研最快明年港上市，最多籌23.4億。
●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,021點，升3點或0.12%；深成指報9,927點，升157點或1.61%；創業板指數報1,977點，升47點或2.48%。https://reurl.cc/5OVy9n
-同程旅行：非一線城市用戶有望帶動出境遊需求。
-攜程冀AI旅行助手TripGenie成發展最前線。
-官媒：人行今季或續降準，以多種方式保持流動性。
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-巨星傳奇與福建中視共同投資周杰倫演唱會福州站。
香港經濟：
●港府：減辣旨在推動市場流動性，樓價由市場決定。
●房屋局：港一手私樓潛在供應增至10.7萬伙。
本地銀行：
●金管局︰未決定是否推出「數碼港元」。
●WeLab傳獲花旗牽頭提供逾20億元資產支持融資。
●銀公：9成中小企認為虛銀高效，76%擁有戶口。
外地經濟：
●英國力拓AI，惟相關職位減半，到底咩原因？
●美元年底弱勢傳統不再？分析師剖析箇中原因...
企業消息：
●豐田9月全球產銷創新高，中國銷量微升。
●好葡萄！大鱷格里芬揞荷包請員工去東京迪士尼，港員工有份。
●內藏玄機？TikTok擬促高層予更多員工較低績效評級。