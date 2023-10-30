荃灣錦豐園328萬沽　呎價跌穿1萬創近年新低

荃灣私樓屋苑樓價跌至「3字頭」，錦豐園兩房戶累減約102萬元，以328萬元售出，創屋苑2017年後新低，呎價跌穿1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角柏蔚山3座高層H室，實用面積約833方呎，套三房間隔，減價150萬元，成交價1,800萬元，呎價約21,609元。原業主於2018年6月以約2,300萬元購入，約5年帳面損失500萬元。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，大角咀港灣豪庭10座中層E室，實用面積約371方呎，兩房間隔，以590萬元放盤約3個月後，獲區內客接洽，減價約80萬元，以約528萬元易手，呎價約14,151元，新買家為首置客。

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新界區

●中原余仲平表示，荃灣10月錄約60宗二手買賣，錦豐園2座高層A室兩房戶，實用面積約339方呎，最初叫價430萬元，放盤一年期內多番降價，本月叫價350萬元，施政報告後再減22萬元，售價328萬元創屋苑2017年後新低，呎價約9,676元則屬今年最低。

●中原范德輝稱，青衣10月錄約28宗二手買賣，按月多約47%，青怡花園1座高層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，今年5月放盤價560萬元，於施政報告後進一步減至448萬元成出，呎價約13,061元，累減112萬元，約8年帳面只賺兩萬元。

●祥益盤嘉茵指，屯門居屋兆隆低層3室，實用面積約375方呎，兩房間隔，原業主擴大議幅，減價30萬元，獲區內退休人士於已補價自由市場以270萬元購入，並一筆過付款入市自用，呎價約7,200元。

●美聯王亦倫表示，天水圍嘉湖山莊景湖居13座中層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，早前以618萬元放售，議價後以540萬元承接單位，較最初開價累減78萬元，呎價約8,571元。

●中原王勤學指，元朗過去周末錄約5宗二手買賣，PARK YOHO Venezia第5A座低層B室，實用面積約734方呎，套三房間隔，叫價860萬元，累減75萬元，以785萬元沽出，呎價約10,695元，約3年半帳蝕約55萬元。

●美聯徐君寶稱，元朗YOHO MIDTOWN第2座中層D室，實用面積約972方呎，套三房間隔，早前以1,250萬元放售，外區客施政報告公布後，議價112萬元，以1,138萬元承接，呎價約11,708元。

●中原賴思沛表示，大埔滌濤山7座低層B室，實用面積約1,093方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,268萬元，議價後連車位以1,050萬元沽出，呎價約9,607元，累減約218萬元，新買家為外區家庭。

●中原黎宗文指，沙田及大圍10月暫錄約65宗二手買賣，按月增約六成，其中大圍居屋富嘉花園3座中層D室，實用面積約473方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約535萬元，議價後售475萬元，呎價約10,042元，累減約60萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山居屋錦豐苑G座高層11室，實用面積約596方呎，三間隔，於已補價自由市場以706萬元成交，呎價約11,846元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山嵐岸3座頂層單位，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，放盤1個月，叫價680萬元，減幅2.9%，獲買家以660萬元承接，呎價約12,620元。

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋景明苑B座低層4室，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，已補價自由市場價開價400萬元，議價後以392萬元成交，呎價約7,076元，新買家為外區家庭客。

●美聯蕭偉康指，將軍澳天晉IIIB第1A座低層D室，實用面積約530方呎，兩房連儲物室間隔，最初開價1,068萬元放售，放盤約三個月，減價228萬元，以840萬元易手，呎價約15,849元。

●美聯謝建業表示，將軍澳藍塘傲8座中層A室，實用面積約629方呎，三房間隔，去年10月叫價1,600萬元，本年減至1,380萬元，10月中再降至1,100萬元，在施政報告後售1,088萬元，累減512萬元，呎價約17,297元，一手貨約6年帳蝕444萬元。

●中原何文俊指，將軍澳日出康城首都1座左翼高層D室，實用面積約708方呎，套三房間隔，另設儲物房，叫價890萬元，議價後減價112萬元或約13%，以778萬元易手，呎價約10,989元，原業主持貨約6年，帳面獲利28萬元。

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