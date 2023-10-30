新盤周一錄至少13宗成交　屯門項目推新示位

新盤市場於周一(30日)錄得至少13宗成交。兩個市區全新盤繼續收票之際，屯門項目亦密鑼緊鼓準備新一輪銷售，全新示範單位最新曝光。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期預告有突破性付款方法

●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽3伙

●屯門飛揚第1期兩房售648萬元

●內地專才斥865萬元購沙田星凱‧堤岸一房戶

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，施政報告落實減辣措施後，旗下沙田星凱‧堤岸接連錄得成交，項目2座38樓E室，實用面積385方呎，一房間隔，享城門河景，於周一(30日)以865.3萬港元售出，呎價約22,475元。據悉，買家為內地專才，購入上址方便往返中港兩地。他續指，項目自上月重推後沽出32伙，套現逾3.6億元。

●大埔白石角University Hill第2B期特色戶呎價逾2萬元

●啟德HENLEY PARK一房821萬元沽

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期三房呎價約15,760元

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH一房售508.5萬元

●元朗雨後夥中原推優惠

星星地產旗下元朗雨後，周一(30日)公布聯同中原地產推出置業優惠，由即日起至今年11月30日，凡經該行購入該盤一手單位的買家，將可獲贈6萬元的樓價折扣優惠，名額3個，優惠總值合共18萬元。

●長沙灣睿峰2月至今累沽116伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周一(30日)沽出西翼31樓B室，為實用面積327方呎的一房單位，成交價1,058.4萬，呎價約32,367元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售116伙，套現金額近14億元。

●長沙灣映築錄兩宗終止交易