新盤周一錄至少13宗成交 屯門項目推新示位
2023年10月30日 21:29
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新盤市場於周一(30日)錄得至少13宗成交。兩個市區全新盤繼續收票之際，屯門項目亦密鑼緊鼓準備新一輪銷售，全新示範單位最新曝光。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期預告有突破性付款方法
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期籌備新一輪銷售，周一(30日)公布數天內會上載新一張價單。新地代理總經理陳漢麟透露，將會提供突破性付款方法，相信可惠及上車客，樓換樓的買家及外來專才等。發展商最新開放全新示範單位予傳媒參觀，參照CHARLOT第1A座18樓A1室，為實用面積724方呎，屬三房一套間隔。
●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽3伙
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周一(30日)沽出3伙，成交價介乎524.09萬至595.53萬元，單日套現1,719.21萬元。當中，B座6樓B5室，實用面積255方呎，一房間隔，成交價599.59萬元，呎價約23,513元。
●屯門飛揚第1期兩房售648萬元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)的屯門青山公路大欖段飛揚第1期連錄成交，周一(30日)售出一伙兩房梗廚單位，為1座15樓B室，實用面積462方呎，成交價648.5萬港元，呎價約14,036元。買家本身於外區租住物業，認為施政報告減辣對樓市有正面作用，快入市決定。長實地產營業部助理首席經理楊桂玲表示，減辣後首個周末睇樓量明顯提升。
●內地專才斥865萬元購沙田星凱‧堤岸一房戶
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，施政報告落實減辣措施後，旗下沙田星凱‧堤岸接連錄得成交，項目2座38樓E室，實用面積385方呎，一房間隔，享城門河景，於周一(30日)以865.3萬港元售出，呎價約22,475元。據悉，買家為內地專才，購入上址方便往返中港兩地。他續指，項目自上月重推後沽出32伙，套現逾3.6億元。
●大埔白石角University Hill第2B期特色戶呎價逾2萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周三(30日)以859萬元優景閣第2座的16樓A8室特色戶，為實用面積420方呎的兩房單位，連162方呎天台，呎價約20,452元。
●啟德HENLEY PARK一房821萬元沽
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周一(30日)沽出1B座26樓H室，實用面積389方呎，一房連衣帽間間隔，以821.21萬元，呎價約21,111元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期三房呎價約15,760元
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新沽出D座2樓1室，為實用面積458方呎，三房間隔，成交價721.81萬元，呎價約15,760元。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH一房售508.5萬元
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，最新以508.5萬元售出15樓N室，為實用面積264方呎的一房間隔，呎價約19,261元。
●元朗雨後夥中原推優惠
星星地產旗下元朗雨後，周一(30日)公布聯同中原地產推出置業優惠，由即日起至今年11月30日，凡經該行購入該盤一手單位的買家，將可獲贈6萬元的樓價折扣優惠，名額3個，優惠總值合共18萬元。
●長沙灣睿峰2月至今累沽116伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周一(30日)沽出西翼31樓B室，為實用面積327方呎的一房單位，成交價1,058.4萬，呎價約32,367元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售116伙，套現金額近14億元。
●長沙灣映築錄兩宗終止交易
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，新近錄得兩宗終止交易個案。當中，18樓D室，為實用面積322方呎的兩房單位，原本於2022年1月以689.63萬元沽出，當時呎價約21,417元，惟交易已於上周五(27日)終止。