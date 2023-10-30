憧憬聯儲局停止加息　美股道指升297點

市場憧憬聯儲局停止加息，美股周一早段向好，道指升297點，報32,714點；標指升42點，報4,159點；納指升173點，報12,816點。港股夜期報17,456點，跌23點，高水50點。

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，該局的官員處於議息會議前的「緘默期」，故無法公開發表評論。不過，有「聯儲局線人」之稱的美國記者Nick Timiraos再一次擔當傳聲筒的作用，暗示聯儲局將不會再加息。

聯儲局向來有利用媒體「放風」，提前預告貨幣政策決定的傳統，目前擔當這一「線人」角色的正是Timiraos。他在最新一篇文章中表示，美國國債孳息率走高，可能會令聯儲局歷史性的加息結束；又引述經濟學家稱，目前債息上漲所產生的效果，已抵得上兩到3次的加息行動。

展望後市，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，期望美股會在年底前大反彈的投資者將會失望。他指出，市場廣度不佳、企業盈利向下修正、消費者信心減弱等因素，已經導致「第四季股市反彈的機率大幅降低」。

他指出，即使在經濟表現良好的情景下，市場對第四季度及明年的企業盈利預測依然屬於過高，而貨幣及財政政策只會繼續收緊，大多數企業都要面對盈利風險。

美式連鎖快餐店麥當勞公布，截至9月底止一季收入按年增長13.96%至66.92億美元；淨利潤亦增長16.93%至23.17億美元。在全球範圍內，麥當勞上季的銷售額按年增長11%，同店銷售則增長8.8%。麥當勞股價升0.39%。