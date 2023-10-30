存保會何漢傑：大行與中小型銀行對存保額上限有意見分歧

有中小型銀行提倡存款保障額能增至100萬元，較香港存款保障委員會建議修訂的80萬元更高。存保會總裁何漢傑表示，提高保障額將增加銀行的供款額，即加重銀行業界的財政負擔，坦言大型銀行與中小型銀行意見有分歧，因大型銀行一旦「出事」，不會用上「存保」。

他解釋，大型銀行一旦出現事故，是按「處置機制」處理(即由香港金融管理局介入和管理有關機構)，而非存保機制，因此對大型銀行而言，「供款有佢份，回款無佢份」，故存保額不需要設定得很高。不過，對中小型銀行而言，存保額調升有助吸引客戶，因此普遍較歡迎。

他指，從成本方面衡量，存保額調升至80萬元，成本可控且可接受範圍，若要進一步提高存保額，或會有其他意見出現，例如要求下降徵費。他又補充，於國際市場間，香港的徵費屬最低，是「減無可減」。

另外，市場關注存款保障額調升至80萬元後，將拉大證券行的投資者賠償基金50萬元的差距，或令投資者不願意將資金存在於證券行，建議調升投資者賠償基金上限。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，投資者賠償基金只是其中一項保障措施，現時也有其他監管措施保障小投資者，會適時證券市場的做法。