裕承科金成功研發假設性數碼港元支付及投資解決方案

數碼港元智能合約平台的投資者可通過假設性的數碼港元智能合約，進行可編程支付及投資在智能合約上設定特定的投資期限及目標回報。無論是認購或者贖回產品時，智能合約也可在特定的時間點及價格範圍內，自動執行接近即時的交易及交割。

其他優勢包括投資者可隨時通過證券型基金代幣，查看基金發送的交易確認書及即時資產淨值。金融機構發行可有效接受小額及短期投資，為散戶投資者提供市場化的利息收入。

此外，智能合約可讀取投資者的可驗證數位身份及憑證，優化壓縮多層仲介的溝通及營運流程，例如配售代理、基金經理及基金行政管理人。除了省時及降低成本外，該技術也可以實現普及金融、減低交易對手風險，以及盤活數碼港元錢包裏的餘額。

裕承科金聯席行政總裁劉富榮表示，公司致力突破傳統金融的交易結算流程的限制。公司研發創新的區塊鏈產品，發揮央行數碼貨幣、穩定幣和代幣化證券之間的相互作用，並回應客戶對合規Web3(第三代互聯網)解決方案的需求。公司熱切期待與金管局和其他行業參與者進一步合作，重新定義金融行業的未來。

另外，該公司正延伸服務和產品範圍，發展基於分散式帳本技術的可編程支付和投資，至於在劵商及資產管理領域，最近的創新項目包括代幣化政府債券和基金份額投資。

此外，公司正在開發以可驗證數位身份及憑證優化開戶流程。可驗證數位身份及憑證能實現最高標準的合規要求，包括瞭解你的客戶(KYC)、反洗錢和評估產品合適度的流程，當中採用密碼學及零知識證明技術，以保護投資者私隱，加快完成開戶流程。