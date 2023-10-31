施羅德投資：高溫洪水恐重創服裝業

對時裝生產行業而言，孟加拉、柬埔寨、巴基斯坦及越南是4個至關重要的國家，最新研究發現，直至2030年，預期上述4國因極端高溫及洪水而出現高額的損失。

之所以選擇重點研究上述4個國家，是因為它們在服裝鞋履生產方面具有重要地位，它們合共佔環球服裝出口的18%，擁有約一萬家服裝及鞋履工廠，僱用逾1,060萬名員工。事實上，這些國家的主要生產中心已受到極端高溫及潮濕問題影響，甚至可能發生嚴重水災，當中包括達卡、金邊、卡拉奇及拉合爾，以及胡志明和河內。

料4國2030年損失5千億

在第一份報告，研究人員通過預測暑熱壓力指數、沿海和河流洪水等數據，分析未來出現高溫及洪水災害的情況，其後將得出的數據就「氣候適應」與「高溫和洪水」情境進行比較，以預測2030年及2050年的行業損失。結果顯示，2030年有機會流失的工作崗位達100萬個，潛在出口收益損失亦達650億美元(約5,070億港元)。

至於2050年的預測結果顯示，行業損失數據將會大幅上升，在「高溫及洪水」情景下，出口收益或將減少65至70%，工作崗位則可能減少800萬至900萬個。

這兩種情景均會導致工廠生產中斷，降低工人的生產力及危害他們的健康，並有可能對時裝行業構成風險。

國際品牌利潤睇跌半成

在第二份報告中，就該4個國家中的6個國際品牌進行分析，探討它們可能遭受的影響。由企業層面分析了氣候風險、適應成本、相關融資，以及「公正轉型」(即較落後社區需要獲得更多支持，以適應氣候變化所帶來的壓力)。

當中，發現該6個品牌的員工及製造商都可能因為極端高溫，而對其生產力造成巨大影響。研究發現，越南胡志明市有最大比例的品牌供應商受到河流洪水影響，而在擁有大量生產品牌的孟加拉達卡亦較容易受到洪水影響。

再進一步仔細分析生產中斷如何影響生產，並以一個樣本品牌為例，估算出極端高溫和洪水對生產力損失的程度。分析顯示，僅在胡志明市及柬埔寨金邊，熱應力及洪水影響造成的潛在生產力損失，就可能相當於該集團營運利潤的5%。

透過這項研究，投資者能夠衡量及了解極端高溫和洪水災害對服裝業帶來的風險，並發現服裝業必須將氣候問題產生的新成本，納入到投資及轉型的融資策略之中。這些研究有助行業參與者在制訂、協商及實施大規模和合適的調整措施方面奠定基礎。

這些氣候問題為品牌、零售商和投資者帶來了重大風險，並有可能同時導致生產力損失及資產擱淺。研究結果反映，採取行動已是刻不容緩，投資者需要與服裝企業及其持份者進行交流，確保他們開始衡量氣候變化對員工及商業模式所帶來的嚴峻考驗，並加以應對。

企業應對風險措施不足

此外，服裝企業必須尋求與供應商合作，並與同業、工人組織及政府將氣候變化對工人的影響納入考慮，共同設計出合適的措施。調整規劃有助為行業帶來正面投資回報，對於為減緩影響也有着關鍵作用。

進一步了解極端高溫和洪水對企業的影響，將有助加強企業生產力和價值，並為跨價值鏈互動創造機會。由於業界目前的關注焦點落在減緩措施之上，對調整措施在風險規劃中的優先考慮仍未足夠，因此，投資者仍需與服裝企業及其持份者進行互動交流。

施羅德投資管理可持續發展研究主管 Angus Bauer

施羅德投資管理可持續投資分析師 Stephanie Williams