林嘉麒：港股氣氛低迷　未具反彈條件

恒生指數於昨日結算日微升，相隔兩周後重回10天線以上，惟走勢未穩，只是在心裡上得到安慰。觀乎整個10月，恒指期貨波幅只有1,516點，與9月的1,517點同樣低，亦是連續3個月高開低走。期內較值得「慶幸」的是，恒指上周二及上周四下試17,000點後見反彈，兩日也能守住去年11月28日的低位16,833點，兩次探底後，恒指反彈也不出為奇，但從整體轉倉情況來看，投資者入市意欲一般，暫時港股確實未見反彈條件。

港股疲軟的部分原因是息口，美國聯儲局、英國和日本央行利率決議重磅來襲，預計3大央行將按兵不動，但市場極關注聯儲局主席鮑威爾將發表的關鍵講話。美國上周五公布9月個人消費開支(PCE)物價指數，符合市場預期，但個人支出增幅超過預期，證實了報告指出的強勁消費勢頭，亦同時提高了未來不能抑制通脹因而加息的可能性。

美息變化左右環球經濟

另外，令人擔憂的是，個人收入增幅已放緩，低於預期，也低於9月的消費物價指數(CPI)增幅，表明消費者正受到擠壓。假如支出的步伐未能持續增長，聯儲局又錯判形勢，息口步伐不一致的話，美國甚至環球經濟將面對有長久後遺症的衝擊。因此，除了聯儲局會後的言論，甚至本周五美國10月非農報告都非常重要，是就業市場熱度能否下降的關注焦點。

此外，投資者也聚焦美國初次申領失業金人數、中美採購經理指數(PMI)、歐元區10月CPI與經濟增長等一系列數據。而業績方面更要關注，美國第三季業績期正進入高峰，不過整體表現參差，加上美國10年期國債息率一度再創十多年來高位，早前強勢的美股吸引力自然比下去。

港股方面，近期一眾藍籌業務表現不似預期，績後捱沽嚴重，投資者宜留意大行的最新看法。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒