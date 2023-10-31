在從虧損淨額中剔除可贖回可轉換優先股的公允價值變動及以股份為基礎的付款後，預計集團將錄得截至2023年9月30日止6個月的經調整虧損淨額介乎約7,350萬至8,980萬元，較2022年同期的經調整虧損淨額約1.521億元可能收窄超過41%。

在從毛利中剔除以股份為基礎的付款後，預計集團將錄得(i)截至2023年9月30日止6個月的經調整毛利介乎約2.426億至2.681億元(2022年同期：1.9億元)，同比增長超過27.7%；及(ii)截至2023年9月30日止6個月的經調整毛利率超過61.7%，較2022年同期的54.2%增長約7.5個百分點。