北森控股發盈警
2023年10月31日 07:26
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北森控股(09669)發盈警，預期截至2023年9月30日止6個月的收入介乎3.894億至4.139億元人民幣(下同)，增幅超過11%，而2022年同期的收入則約為3.508億元；及(ii)期內的公司擁有人應佔虧損介乎28.989億至32.041億元，而2022年同期的公司擁有人應佔虧損則為1.628億元。公司擁有人應佔虧損增加乃主要由於公司可贖回可轉換優先股公允價值變動產生的虧損增加，以及以股份為基礎的付款增加，增幅約為28.129億至31.101億元。
在從虧損淨額中剔除可贖回可轉換優先股的公允價值變動及以股份為基礎的付款後，預計集團將錄得截至2023年9月30日止6個月的經調整虧損淨額介乎約7,350萬至8,980萬元，較2022年同期的經調整虧損淨額約1.521億元可能收窄超過41%。
在從毛利中剔除以股份為基礎的付款後，預計集團將錄得(i)截至2023年9月30日止6個月的經調整毛利介乎約2.426億至2.681億元(2022年同期：1.9億元)，同比增長超過27.7%；及(ii)截至2023年9月30日止6個月的經調整毛利率超過61.7%，較2022年同期的54.2%增長約7.5個百分點。