道指飆551點　油價挫逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.04%，報106.16；港匯見7.8201；離岸人民幣(CNH)報7.3256；美元兌日圓處149.11；歐元報1.0614，英鎊報1.2166。金價處1,995.32美元。布油報86.62美元，紐油報82.59美元。比特幣(Bitcoin)跌0.1%，報3.44萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水30點。

●道指收報32,928點，升511點或1.58%；標指收報4,166點，升49點或1.2%；納指收報12,789點，升146點或1.16%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,306點，跌100點或0.58%。

●11月恒生指數夜期收報17,393點，跌86點，低水13點，成交18,942張。

●紐約期油收報每桶82.31美元，跌3.23美元或3.78%；倫敦布蘭特期油收報每桶87.45美元，跌3.03美元或3.35%。

●紐約期金收報每安士2,005.6美元，升7.1美元或0.4%。

●英國富時100指數收報7,327點，升36點或0.5%；德國DAX指數收報14,716點，升29點或0.2%；法國CAC指數收報6,825點，升29點或0.44%。

●比亞迪第三季多賺82%。

●中行上季撥備前盈利增長顯著放緩，僅升0.65%。

●中石油首9月純利1316億元人民幣，按年升近1成。

●百威亞太首三季收入增長11.5%；銷量增長6%。

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