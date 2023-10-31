Tesla插近半成　失守200美元　馬斯克又唔見幾多身家？

電動車生產商特斯拉(Tesla)股價周一(30日)大跌約4.8%，失守200美元大關，行政總裁馬斯克的淨資產又蒸發近70億美元(約546億港元)。

10月17日美股收市後，行政總裁馬斯克公布的第三季業績令人失望，以及前景欠佳，加劇Tesla股價跌勢。自那以來的9個交易日中，Tesla股價累跌約23%，市值蒸發1,800多億美元，使其財富縮水近410億美元。

Tesla的電池供應商日本松下(Panasonic)宣布，該公司在9月的季度削減日本的汽車電池產量，並將年度盈利預測下調15%。表面上是由於全球電動車銷售放緩的影響。

此外，對Tesla來說，另一潛在壞消息是晶片製造商安森美半導體(ON Semiconductor)報告稱，由於銷售疲弱，盈利和收入指引低於預期。

自10月18日財報電話會議以來，Tesla股價已下挫超過18%。金融資訊服務公司Ortex的數據顯示，從當天起，沽空Tesla的投資者已勁賺30億美元。

Bernstein分析員Toni Sacconaghi在周一發布的報告中寫道，其公司預計Tesla在2024財年利潤率將下降，銷量令人失望。該行目前將Tesla的目標價定為150美元。