有幾勁？蘋果新款iMac及MacBook Pro登場　配備M3晶片

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)宣布推出新款iMac、MacBook Pro及第三代Mac處理器系列，並推出首款可提升效能及圖像處理能力的M3晶片。

蘋果在周一(30日)的演示中表示，新的晶片系列依靠先進的3納米生產技術，可以更有效地處理圖像。蘋果並宣布推出更高階的M3 Pro和M3 Max晶片，作為「Scary Fast」(快得可怕)品牌產品發布會的一部分。該活動於美國加州時間下午5時開始。

新的MacBook Pro型號也亮相，將採用新的處理器。蘋果推出配備標準M3晶片的低端型號，售價1,599美元，以及配置M3 Pro和M3 Max晶片的高端版本。蘋果表示，該晶片技術將使新筆記型電腦功能更加強大，同時保留22小時的電池續航力。此外，蘋果並推出配置M3晶片的24吋iMac，有7款顏色可供選擇。

不過最近幾季，Mac收入再次開始下滑，競爭加劇。推出M3晶片旨在幫助蘋果恢復產業優勢，讓Mac業務重回正軌。根據外媒數據，預計假日季度電腦銷量將增長約5%，本月開始的財年收入將增長5.5%。