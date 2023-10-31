網信辦查處阿里網易旗下平台 指存在色情信息
2023年10月31日 11:15
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國家網信辦周一(30日)晚上公告，近日針對阿里巴巴(09988)旗下內容平台「夸克」，以及網易(09999)旗下遊戲娛樂直播平台「網易CC」破壞網路生態問題，網信辦指導廣東省網信辦依法約談相關平台負責人，對「夸克」平台實施50萬元人民幣(下同)罰款處罰，責令「網易CC」暫停「舞蹈」版塊資訊更新7日，同時命令2間平台立即全面深入整改，並嚴肅處理相關責任人。
公告指出，經查處「夸克」平台未遵守相關管理要求，搜尋結果呈現大量淫穢色情信息，並向用戶推薦色情低俗關鍵字，違反《網絡安全法》《網絡信息內容生態治理規定》《互聯網信息搜索服務管理規定》等相關規定，在平台資訊內容安全審核管理上有嚴重漏洞，破壞網路生態，情節特別嚴重。
「網易CC」直播平台多個帳號主播在直播過程中存在言行低俗、打色情擦邊球等問題，未對上述低俗直播進行有效整治，並在首屏「娛樂」頻道「舞蹈」版塊等重點環節呈現，反映其在網路資訊內容安全管理責任上存在嚴重缺失，違反《網路安全法》《網路資訊內容生態治理規定》等相關規定，破壞網路生態，性質惡劣，情節嚴重。