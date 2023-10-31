網信辦查處阿里網易旗下平台　指存在色情信息

公告指出，經查處「夸克」平台未遵守相關管理要求，搜尋結果呈現大量淫穢色情信息，並向用戶推薦色情低俗關鍵字，違反《網絡安全法》《網絡信息內容生態治理規定》《互聯網信息搜索服務管理規定》等相關規定，在平台資訊內容安全審核管理上有嚴重漏洞，破壞網路生態，情節特別嚴重。

「網易CC」直播平台多個帳號主播在直播過程中存在言行低俗、打色情擦邊球等問題，未對上述低俗直播進行有效整治，並在首屏「娛樂」頻道「舞蹈」版塊等重點環節呈現，反映其在網路資訊內容安全管理責任上存在嚴重缺失，違反《網路安全法》《網路資訊內容生態治理規定》等相關規定，破壞網路生態，性質惡劣，情節嚴重。