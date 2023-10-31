手緊又想撐華為？呢部新機2000人仔有找...

想支持華為，但嫌Mate 60系列太貴的朋友有選擇啦！華為剛發布nova 11 SE手機，搭載鴻蒙4作業系統，售價由1999元人民幣起。

據公開規格，nova 11 SE有招牌11號色、曜金黑、雪域白三種配色，前後雙高解像鏡頭，7.39mm薄機身、6.67吋 FHD+解像OLED中置開孔屏，攝影部份提供1億像素三鏡、3,200萬像素前鏡，另具備66W SuperCharge Turbo 2.0快速充電。

回顧華為手機各系列機型，Mate系列主打商務旗艦，定位高階旗艦機；P系列為次旗艦，定位年輕消費者群體；nova系列主打顏值及前置美顏拍照，定位年輕用家；暢享系列主打性價比，定位中低階市場。華為nova 12亦是頗受外界關注的下代新品，產業鏈人士透露，下代nova手機是否採用自研晶片還未確定。

華為推出Mate 60系列後，消費電子產業鏈掀起一波備貨熱潮，Mate 60系列手機銷量攀升，華為上調明年智能手機出貨量目標的消息也不斷傳出。有通訊業資深人士表示，華為有望明年智慧手機出貨量提高到6千萬支以上。