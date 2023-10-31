【高盛推介】騰訊回吐失守290元 好淡倉部署
2023年10月31日 11:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(30日)低開高走，收市升0.9%，今早(31日)回吐。早上持平開市後隨即下跌。現報288.8元，跌約2.2%。騰訊將於下月中公布今年第三季業績，有券商料總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周四及上周五共錄得約340萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,970萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿10.2倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。
騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.9倍，中期輕微價外、低街貨。
騰訊購28610，行使價273.69元，2024年12月20日到期，實際槓桿3.4倍，中長期。
騰訊沽17801，行使價264,8元，2024年02月22日到期，實際槓桿8.4倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿6.4倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊牛熊證條款：
騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率24.8倍。
騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率13.1倍。
騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率8.0倍。
騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率6.7倍。
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