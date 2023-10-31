報告：會計界對全球市場信心連跌兩季　擔憂指數恐惡化

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA®（管理會計師協會）公布最新2023年第三季《全球經濟狀況調查報告》結果顯示，全球經濟信心指數連續第二個季度下跌，以及面臨嚴重的下行風險。當中，「新訂單」、「就業」及「資本支出」三個主要指數在第三季均呈現下跌趨勢，顯示全球經濟增長動能進一步削弱，受多個下行風險影響，包括貨幣緊縮政策、政府債券收益率飆升、油價上漲、中國經濟及地緣政治因素。

報告反映受訪者對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」錄得輕微上升，但對供應商的憂慮降至2019年以來的新低。鑑於貨幣緊縮政策效果存在滯後效果，「擔憂指數」預期將在未來數季持續惡化。儘管如此，報告指出指數仍在合理區間，未顯示經濟衰退即將出現。

綜觀各地第三季的信心指數，北美地區跌幅最大，亞太地區的信心指數在經歷上季大跌後重拾增長，而非洲的信心指數則連續兩季大幅飆升，為第三季增幅最大的地區。

報告又指，通貨膨脹是會計師關注的焦點之一，對「營運成本增加」的憂慮在第三季再度回落，主要經濟體的通脹出現緩和，美國核心商品通脹大幅下跌，歐元區和英國的通脹則錄得溫和跌幅。然而，服務業通脹的下降幅度較少，反映就業市場強勁，薪資穩健成長。雖然成本壓力似乎已經到頂，但仍遠高於調查報告展開以來的中位數，顯示各國央行可能需延續或推出更多緊縮政策，利率必須在較長時

間內維持在高水平，尤其近期油價上漲令政策制定變得更加棘手。