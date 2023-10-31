農作物受損掀搶購熱潮　內地狂掃澳洲及法國小麥

外媒引述貿易消息人士稱，中國今年小麥進口量將創歷史新高，降雨對其作物造成損害，加上出口國對乾旱天氣的擔憂，刺激中國在價格較低情況下的購買意欲。

交易商指，中國狂買小麥可能會撐起全球價格，據芝加哥期貨基準價格，由於最大出口國俄羅斯供應充足，全球價格今年已跌超過25%。

貿易消息人士指，作為全球最大小麥生產國和消費國，中國在10月購買約200萬噸澳洲新作小麥，並於12月開始出貨，並表示自9月以來，也訂購約250萬噸法國小麥，用於12月至來年3月裝運，並指這些數量對於每年這個時候來說是異常大。

新加坡貿易商表示，整體而言，中國2023年的小麥進口量可能達到約1,200萬噸，超過2022年創紀錄的996萬噸，購買狂熱預計將持續到2024年。有指中國今年的農作物質量出現問題，作為中國主要小麥供應國的澳洲產量將大幅減少。「他們正盡可能多、盡早購買，供應最終將收緊，尤其是來自澳洲的供應。」

中國表示，儘管播種面積有所擴大，但由於大雨在收割前侵襲中部主要產區成熟的穀物，今年小麥產量減少0.9%至1.345億噸，為7年來首次下降。