【高盛推介】市場聚焦本周蘋果公司公布業績、美聯儲議息

高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲將於本周舉行議息會議，市場料本次將暫停加息。美指昨晚(30日)繼續靠穩，納指重上14,300點水平，收市升155點或約1.1%。

蘋果公司(AAPL)將於本周公布業績，市場亦密切關注。此外，蘋果公司昨日舉行發布會，推出新款iMac、MacBook Pro以及M3晶片系列。蘋果公司昨日做好，重上170美元水平收市。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉上周四至本周一共錄得約90萬元資金流入。淡倉於上周三及上周四共錄得約180萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.9倍，中期輕微價外。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿4.7倍，中期輕微價外。

納指購10071，行使價16,080點，2024年6月21日到期，實際槓桿9.3倍，中期、輕微價外。

納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿8.6倍，中期、輕微價外。

納指沽10952，行使價13,930點，2024年3月15日到期，實際槓桿8.7倍，貼價。

字母公司及道指認股證條款：

字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.3倍。

字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.1倍。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿8.1倍。

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