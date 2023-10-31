啟德海灣第1期落實本周六首輪開售

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，截至是日下午約3時，項目已接獲逾1,500票，按價單發售單位計，暫超額認購約6倍，將於本周五(3日)下午1時截票。發售當中設大手安排，購買兩房半或以上戶型，又或兩伙以上的買家，可納入優先揀樓的A組，該組別現時收票量佔整體約一半。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，212伙發售的單位，戶型涵蓋44伙一房戶，160伙兩房戶及8伙三房戶，實用面積306至586方呎，準買家包括年輕夫婦及小家庭等。資料顯示，該批單位建期折後連回贈計平均呎價約20,437元，折實價約575.01萬至約1,546萬元，折實呎價由17,987至26,384元。

中國海外地產董事總經理游偉光稱，招標發售的「樓王」單位均為三房一套連工作間，屬2A座A室，實用面積771方呎，迎合換樓客需求。