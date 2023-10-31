道期微升　比特幣跌近1%　日圓兌美元重回150

美匯指數報106.049；港匯見7.8235；離岸人民幣(CNH)報7.3325；美元兌日圓報150.11；歐元處1.062；英鎊報1.2158。金價報1,997.56美元。油價微升0.4%，布油報86.64美元，紐油處82.66美元。比特幣跌近1%至34,170美元。道指期貨升6點。

焦點數據：

20:30 加拿大8月國內生產總值

21:00 美國8月FHFA樓價指數

21:00 美國8月標普/Case-Shiller20大城市樓價指數

21:45 美國10月芝加哥採購經理指數

●恒生指數收報17,112點，跌293點或1.7%，主板成交近847億港元。舜宇跌5.4%，聯想跌5.3%。恒指10月累跌697點，跌幅3.91%，連跌3個月。科指累跌161點或4.1%。

-萬科：公司經營正常，市場情緒波動致債券異動。

-美的置業9個月淨利潤按年跌48.5%。

-加拿大禁政府設備用WeChat，騰訊股價跌近2%。

-蔡崇信：中國80%科企都跑到阿里雲。

-網信辦查處阿里網易旗下平台，指存在色情信息。

-財金官員：港將推亞洲首隻投資沙特ETF，多舉措增股市流動性。

-南韓監管稱將與港星合作，擴大調查杜絕非法沽空。

●內地10月官方製造業採購經理指數(PMI)遜預期，滬深三大指數低收。滬綜指收報3,018點，跌2點或0.09%；深成指報9,863點，跌64點或0.65%；創業板指數報1,968點，跌9點或0.48%。

內地經濟：

●內地10月官方製造業PMI報49.5，遜預期。

●農作物受損掀搶購熱潮，內地狂掃澳洲及法國小麥。

●美出口管制新規或致英偉達取消內地390億晶片訂單。

●手緊又想撐華為？呢部新機2000人仔有找...

外地經濟：

●美國財政部料第四季發債規模超過6萬億元。

●安聯料聯儲局本周維持利率不變，明年中或減息。

●報告：會計界對全球市場信心連跌兩季，擔憂指數恐惡化。

●氣候威脅各行業！航運業未來每年損失恐達780億...

●日央行維持負利率，放寬10年期債息波動上限至1厘。

●日本10年期國債孳息率升至0.955%，傳央行調整YCC政策。

企業消息：

●三星上季營業利潤降77.6%，記憶體晶片需求勢復甦。

●有幾勁？蘋果新款iMac及MacBook Pro登場，配備M3晶片。

●Tesla插近半成，失守200美元，馬斯克又唔見幾多身家？

●UAW預告2028年再罷工，輪到Tesla頭痕？