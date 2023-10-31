道期微升　比特幣跌近1%　日圓兌美元重回150

2023年10月31日 16:16
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    美匯指數報106.049；港匯見7.8235；離岸人民幣(CNH)報7.3325；美元兌日圓報150.11；歐元處1.062；英鎊報1.2158。金價報1,997.56美元。油價微升0.4%，布油報86.64美元，紐油處82.66美元。比特幣跌近1%至34,170美元。道指期貨升6點。
    焦點數據：
    20:30 加拿大8月國內生產總值
    21:00 美國8月FHFA樓價指數
    21:00 美國8月標普/Case-Shiller20大城市樓價指數
    21:45 美國10月芝加哥採購經理指數
    ●恒生指數收報17,112點，跌293點或1.7%，主板成交近847億港元。舜宇跌5.4%，聯想跌5.3%。恒指10月累跌697點，跌幅3.91%，連跌3個月。科指累跌161點或4.1%。
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    -萬科：公司經營正常，市場情緒波動致債券異動。
    -美的置業9個月淨利潤按年跌48.5%。
    -加拿大禁政府設備用WeChat，騰訊股價跌近2%。
    -蔡崇信：中國80%科企都跑到阿里雲。
    -網信辦查處阿里網易旗下平台，指存在色情信息。
    -財金官員：港將推亞洲首隻投資沙特ETF，多舉措增股市流動性。
    -南韓監管稱將與港星合作，擴大調查杜絕非法沽空。
    ●內地10月官方製造業採購經理指數(PMI)遜預期，滬深三大指數低收。滬綜指收報3,018點，跌2點或0.09%；深成指報9,863點，跌64點或0.65%；創業板指數報1,968點，跌9點或0.48%。
    內地經濟：
    ●內地10月官方製造業PMI報49.5，遜預期。
    ●農作物受損掀搶購熱潮，內地狂掃澳洲及法國小麥。
    ●美出口管制新規或致英偉達取消內地390億晶片訂單。
    ●手緊又想撐華為？呢部新機2000人仔有找...
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    外地經濟：
    ●美國財政部料第四季發債規模超過6萬億元。
    ●安聯料聯儲局本周維持利率不變，明年中或減息。
    ●報告：會計界對全球市場信心連跌兩季，擔憂指數恐惡化。
    ●氣候威脅各行業！航運業未來每年損失恐達780億...
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    ●日央行維持負利率，放寬10年期債息波動上限至1厘。
    ●日本10年期國債孳息率升至0.955%，傳央行調整YCC政策。
    企業消息：
    ●三星上季營業利潤降77.6%，記憶體晶片需求勢復甦。
    ●有幾勁？蘋果新款iMac及MacBook Pro登場，配備M3晶片。
    ●Tesla插近半成，失守200美元，馬斯克又唔見幾多身家？
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    ●UAW預告2028年再罷工，輪到Tesla頭痕？
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