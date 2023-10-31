調查：逾6成Z世代會買足金首飾自我獎勵或日常佩戴

周大福發布《2023珠寶消費趨勢調查報告》，委託獨立跨國市場研究機構益索普（IPSOS）在8月中至9月初對中國內地及香港507個城市中5,000名18至40歲的年輕消費者進行問卷調查，當中有150名受訪者來自香港，其餘來自內地一至四線城市。

調查發現，有67%的中港消費者表示有意購買足金首飾，有61%表示日常會佩戴足金首飾。相較其他年齡群，有64%「Z世代」受訪者表示購買足金首飾作為自我獎勵或日常佩戴，這一比例高過25至29歲（61%），以及30至40歲的（56%）。

周大福珠寶集團首席品牌官陳義邦表示，年輕消費者對於珠寶首飾的背後的文化、設計理念，以及工藝文創更加重視，這些都會是影響集團策略的因素。他又同意內地訪港年輕旅客可能更傾向來港深度遊，趨勢確實有所不同，這都印證了年輕人對文化方面的追求。另外目前正在進行「雙十一」購物節的推廣，之前是關注點可能是提早多久開售、折扣幅度多少，但未來雙十一的策略更加注重產品的故事、設計。

調查顯示，約九成受訪消費者傾向購買具有中華文化傳承元素的珠寶首飾。

中港兩地愛買金的主要原因有些不同，香港的消費者買金動機乃黃金飾品有投資保值價值，至於內地人買金第一大原因則是黃金所象徵的「財富與幸運」而選擇贈送足金首飾。

除了黃金外，約半消費者購買天然鑽石的意向，高過其他非黃金珠寶類別。內地一二線城市的消費者對天然鑽石首飾的購買興趣最為強烈。