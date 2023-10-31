【樓市勢危】9月底負資產再破萬宗　按季飆2.3倍

香港金融管理局公布，9月底本港負資產住宅按揭貸款宗數由6月底的3,341宗，飆至11,123宗。負資產住宅按揭貸款涉及金額亦由174億元，增加至593億元。

金管局稱，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

另外，負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由3億元，增加20億元。不過，拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率由0.09%，下降至0.02%。

金管局補充，調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值，當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

有金管局消息人士坦言，第三季本港樓價回調，難免令年初減少的負資產數字回升至去年底水平。據差估署早前數據顯示，今年第三季樓價較年初倒跌近0.8%。

對於早前有市場人士要求進一步放寬壓力測試，該人士認為，當局去年9月已將壓測由加3厘降至加2厘，實際上有壓測與無壓測的入息要求差異只有5%，而非坊間所言的10%。強調壓測的宗旨是希望市民在選擇樓按前，再度審視自己的承受能力而設。