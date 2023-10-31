證監會支持及提倡ESG評級數據商制定操守準則

香港證監會宣布，支持和提倡為香港提供產品及服務的環境、社會及管治(ESG)評級和數據產品供應商制訂一套操守準則供其自願遵守，而該自願操守準則將經由一個業界領導的工作小組制訂。證監會行政總裁梁鳳儀表示，自願操守準則將有助加強用於持牌機構投資決策的ESG資訊的透明度、質素和可信度，是減輕投資產品的漂綠行為風險的一項重要倡議。

建議的自願操守準則將會與國際證券事務監察委員會組織建議的國際最佳作業手法，和其他主要司法管轄區所引入的相關期望保持一致。證監會、香港金融管理局及保險業監管局將以觀察員身分參與該工作小組。ESG評級和數據產品供應商將來可自願簽署遵守建議的自願操守準則，預期自願操守準則將提供一個精簡而一致的基準，以便資產管理公司對ESG評級和數據產品供應商進行盡職審查或持續評估。

另外，曾參與英國ESG數據和評級工作小組秘書、負責為ESG評級和數據產品供應商制訂一套自願操守準則的國際資本市場協會(ICMA)將會擔任該工作小組的秘書，以召集和領導該工作小組，其成員包括來自本地、內地及其他國際ESG評級和數據產品供應商的代表，以及本地金融業的主要產品使用者。

證監會由2022年中起，為了解與不受證監會監管的ESG評級和數據產品供應商有關的事宜，進行的實況調查及業界外展活動的成果。調查發現，接受調查的資產管理公司普遍對供應商的數據質素、透明度及利益衝突管理表示關注，以及應鼓勵ESG評級和數據產品供應商採納國際證監會組織的建議。證監會的報告載有從調查觀察到的主要事項摘要及就ESG評級和數據產品供應商而提出的建議未來路向。