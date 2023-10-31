金管局：9月港元存款微降　外幣存款升0.7%

金融管理局發表統計數字，認可機構的存款總額在2023年9月份上升0.2%，其中港元存款下降0.3%，外幣存款則上升0.7%。由年初截至9月底計，存款總額及港元存款分別上升2.3%及1.6%。香港人民幣存款在9月份下跌1%，於9月底為9,526億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為10,025億元人民幣，而8月份為11,212億元人民幣。

9月份貸款與墊款總額下跌0.9%，由年初截至9月底計下跌2.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在9月份分別下跌0.6%及1.8%。由於港元貸款的跌幅較港元存款的跌幅大，港元貸存比率由8月底的87.1%，下跌至9月底的86.3%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌0.4%後，在2023年第3季按季下跌1.9%。按經濟用途分析，這些貸款於第三季的跌幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款所帶動。

9月份港元貨幣供應量M2及M3同時微跌0.2%，與去年同期比較則均上升2.3%。9月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌4.5%，與去年同期比較下跌19.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於9月份均沒有明顯變動，與去年同期比較，M2及M3均上升2.8%。