聯交所譴責中國長遠控股

又批評前非執行董事鮑康榮；獨立非執行董事羅振坤；獨立非執行董事勞維信；前獨立非執行董事林文傑；前獨立非執行董事鄭永勝；

發出進一步指令，委任合規顧問為期兩年；檢討該公司的內部監控措施；及董事接受培訓。

除上述向高先生所作的聲明外，聯交所亦對其作出公開譴責。董事不適合性聲明是指聯交所認為，高氏不適合擔任該公司或其任何附屬公司的董事或高級管理階層成員。

於2014年至2019年間，該公司透過其附屬公司進行了多項關連交易。該公司沒有就該等交易遵守《上市規則》下的披露及程序規定。

該公司的內部監控及其對附屬公司的監督存在嚴重缺陷。該公司既無可知悉附屬公司事務的匯報程序或機制，亦無制衡附屬公司行使其權力的制度。

該公司已曾因違反《上市規則》有關關連交易的規定而被聯交所警告。董事理應認清該公司內部監控措施的不足並採取補救行動，但他們並無這樣做。

該公司及相關董事同意就此紀律行動達致和解。他們承認各自的違規事項，並接受上市委員會向他們施加的制裁及指令。