終審法院駁回正利造市案嫌疑海外操縱者上訴

終審法院一致駁回由David Subotic、Sasha Szabo、私募基金Eastmore Global, Ltd.、Eastmore Management, LLC、Eastmore Holdings, Ltd及Current Trading, LLC(統稱為Eastmore被告人)，就本司法管轄權範圍外送達文件的安排而提出的上訴。香港證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，有關判決確認證監會在《證券及期貨條例》第213條下的權力，並傳遞一個重要訊息，表明證監會將繼續保障廣大投資者的集體利益。無論不法分子身在何地，證監會都會堅定不移地採取執法行動，打擊他們的跨境市場失當行為。

Eastmore被告人均為海外公民或在香港境外註冊成立的實體。證監會藉由《高等法院規則》下的若干途徑，取得包括針對該集團的單方面資產凍結強制令，以及在本司法管轄權範圍外向Eastmore被告人送達文件的許可。Eastmore被告人遂作出若干申請，就原訟法庭授予在本司法管轄權範圍外向他們送達文件的許可提出質疑。

原訟法庭在2021年7月23日，維持就在本司法管轄權範圍外向Eastmore被告人送達文件授予的許可。該等被告人其後針對原訟法庭裁決而提出的上訴，於2022年12月30日被上訴法庭駁回。

Eastmore被告人繼而針對上訴法庭的裁決向終審法院提出上訴。終審法院在駁回他們的上訴時，裁定本案在司法管轄權範圍外送達令狀無須取得法庭的許可。

在得出上述結論時，終審法院於其判決書中表示，《證券及期貨條例》有關針對「在其他地方」從事影響香港市場的虛假交易的人士賦予司法管轄權的政策清晰明確，且屬意料之內。於香港交易所進行的交易來自全球各地，因此，在法律上容許對令本地市場的投資者或其他參與者蒙受損失的離岸欺詐者施加制裁，顯然是合理的做法。

法院亦表示，《證券及期貨條例》的原意明顯是為了應對不同地域範圍內損害市場參與者的不當行為。因此，第274(1)條及第274(3)條適用於當任何人「在香港或其他地方」作出影響本地市場的相關不當行為時發生的虛假交易。同時，法院進一步釐清，第274條（或《證券及期貨條例》第XIII部的其他條文）並非僅僅是描述性質的條文，而是旨在與《證券及期貨條例》其他條文同時運作，並應一併解讀和詮釋。

另外，證監會已對串謀就正利股份進行虛假交易的部分本地該集團成員展開刑事法律程序。案件將於2024年4月22日在原訟法庭由陪審團審訊。

正利控股於2016年3月29日在創業板掛牌，首日股價暴升8倍，然後於9月7日單日大跌9成。證監會指，該項操縱計劃在正利上市之前已被策劃及展開，令正利的股價和成交額以人為方式大升。

案件編號：[2023] HKCFA 32