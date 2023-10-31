證監會為無紙化市場進一步諮詢　聚焦於守則及指引

香港證監會就在香港實施無紙證券市場展開進一步諮詢，聚焦於守則及指引，諮詢期至12月15日，為2023年3月進行建議附屬法例諮詢後展開的相關工作。

證監會建議修訂對在無紙證券市場環境下有關加蓋印花及收取印花稅的安排，作出進一步修改。不過，由於《印花稅條例》的修訂乃由律政司草擬，故諮詢文件並無附載任何參考草擬本，證監會將會與律政司合作，處理有關修訂。

證監會在文件提到，在無紙證券市場環境下，有必要建立另一個全面電子化的程序，以便就成交單據加蓋印花及收取成交單據的應付印花稅。原計劃除其他機構外，核准證券登記機構亦會獲授權代表印花稅署署長收取印花稅，以及就相關成交單據加蓋印花。不過，各方同意一個較簡單和務實的方案，即核准證券登記機構可利用現行《印花稅條例》第 IIA 部下的電子印花安排。換言之，核准證券登記機構只需擔任第 IIA 部下的申請人，就能便利加蓋印花及收取印花稅的流程，因此需配合這個情況作進一步修訂。

證監會同時建議修訂《電子公開發售指引》，及《股份登記機構操守準則》，並將更名為《核准證券登記機構操守準則》，主要涉及在無紙證券市場環境下對核准證券登記機構的監管。