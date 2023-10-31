金管局推新招加強電子銀行保安　稱已平衡便利性問題

近年網上騙案宗數持續上升，金管局助理總裁(銀行監理部)陳景宏表示，當局會因應風險增加不時提升保安系數，要求銀行持續提升反詐騙能力，並在騙案發生後能機動地加強相關管控措施，堵截漏洞。雖然現時電子銀行指引已有防範惡意程式的要求，但仍希望在本地出現類似騙案前，前瞻性地加強電子銀行保安，防患未然。

金管局今日向銀行發出監管文件，要求各銀行加強電子銀行保安，並於短期內實行。他指，新一輪的措施參考外國的經驗，重點加強可疑活動或交易的監測、身份認證和客戶通知。

主要措施包括，銀行設立動態詐騙監測機制，全面考慮客戶以往的交易模式及數據，迅速辨識可疑的帳戶活動。當發現客戶的帳戶有異常活動或可疑的高風險交易，要求客戶進行突擊身份認證，或在雙重認證外多加一重認證，確認帳戶並非由他人操作。

除高風險交易外，銀行亦應通知客戶其帳戶的異常活動，如地點變更、新裝置綁定或登入等。另外，客戶可透過專屬熱線電話或電子銀行平台即時暫停帳戶。銀行亦覆應根據風險評估，降低客戶跨境轉帳的預設限額；並禁止同一時間多於一個裝置登入電子銀行帳戶。

陳景宏坦言，新措施已盡量減低對使用者的影響，但要平衡安全問題，因此要求銀行比對客戶以往的數據加強監測，從而辨識和通知客戶這些可疑活動，作出突擊或額外認證，並禁止不同裝置同時登入，確保帳戶並非由騙徒操控，以及降低客戶跨境轉帳的預設限額。另一方面，加強客戶監控異常活動的能力，並有便捷的渠道暫停銀行帳戶，令未授權轉賬交易更易被發現，更難被執行。