調查：62%內地人今年雙十一料消費至少3千人幣

全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發布《2023雙十一年度調查報告》顯示，今年「雙十一」仍然是中國規模最大的購物節，隨着消費者信心明顯回升，近半受訪者表示，相較去年今年支出將有所增加；此外，62%受訪者表示今年將至少消費3,000元人民幣(下同)，較2022年上漲11個百分點。

調查顯示，消費者預期增加消費日用品（42%），以及服裝、時尚和配飾（44%）、美容和個人護理產品（42%）、生活和家居用品（40%）等較高端的品類；而奢侈品的購買意向下降幅度最大（20%）。

消費者在選擇產品時將，真實性和可信度（83%）、功能性和耐用性（82%）、材料和品質（80%）以及安全性和可追溯性（80%）作為首要考慮因素。

最新調查還顯示，隨着理性消費取代了感性和衝動購物，綜觀20個不同影響購買決策的因素，受訪者認為直播（46%）和意見領袖（KOL）的推薦（45%）最不重要。調查又指，消費者今年平均將在5個不同平台上流覽比較，參與購物活動。

艾睿鉑合夥人兼大中華區消費與零售業務負責人羅堅舜稱，2023年是疫情後第一個消費回歸「正常」的雙十一。隨着消費情緒和預算都非常強勁，總支出將比去年增加18%，幾乎是2021至2022年增幅的三倍。然而，品牌需要更有目的性和針對性，才能在「雙十一」中脫穎而出並創造最大的回報。

艾睿鉑連續第6年在「雙十一」前對中國消費者的行為和趨勢進行調研，今年有超過2,000名來自中國不同地區的消費者參與這項調查。