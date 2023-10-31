港交所與深圳排交所合作　推動大灣區碳市場發展

根據合作備忘錄，香港交易所與深圳排交所將共同探索兩地碳市場聯通合作及氣候融資的機遇，建立大灣區內的自願碳市場，目標構建一個充滿活力、可持續的區域性金融生態圈，以支持中國於2030年實現碳達峰及於2060年實現碳中和，推動亞洲綠色金融的健康發展。

香港交易所集團新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，深圳排交所是中國發展最早的碳排放權交易平台之一，此次合作突顯雙方在大灣區乃至更廣大的區域建設可持續的碳市場的決心。

她提到，雙方將結合各自所長，在區內共同建設一個充滿活力和提倡創新的市場，在提供優質碳項目的同時，也促進中國內地和國際的強制性碳市場與自願性碳市場之間的互動。香港和深圳作為重要的金融和創新中心，將在推動整個地區的綠色金融方面發揮重要作用，期待與深圳排交所緊密合作，把握機遇，發展低碳經濟。

深圳排交所於2010年成立，並於2013年展開了全國首個碳交易市場，是全國首個引進境外投資者參與的境內碳交易市場，也是全國首批溫室氣體自願減排交易市場。