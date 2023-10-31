何文田譽林首推30伙　開放式戶入場費529萬元

永義國際主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目全盤僅提供56伙，首張價單30伙以「震撼價」推出，料將引起市場熱話。據價單顯示，首張價單包括4伙開放式戶、3伙一房戶、6伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積介乎260至754方呎。價單設4種付款方法，並為不同戶型單位提供介乎9.8萬至22.8萬元的家具折扣，先扣除上述優惠後，再扣減即供最高5%的折扣，折實價介乎529.7萬至1,701.9萬元，折實呎價由17,909至22,612元。

資料顯示，同區的瀚名曾以招標形式推售，及後在去年5月推出首張價單，當時30伙折實平均呎價約23300元。譽林現時首批較近1年半前低約一成。

該公司投資經理甘明晉稱，上述4種付款方法包括「90天付款計劃」 、「365天付款計劃」、「730天付款計劃」，以及「120天一按付款計劃」。價單所見，入場戶為8樓D室，為實用面積260方呎的開放式戶，折實呎價20,373元。