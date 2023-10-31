仲量聯行：53%消費者將減少在港開支　節省用作旅遊

仲量聯行周二(31日)公布最新報告指出，香港消費者及旅客的消費模式已改變，本港商舖市場正面對六大挑戰，包括旅客消費模式改變、本地消費力流失、零售樓面新供應增加、鄰近城市競爭加劇，以及網上消費增與商舖租金上升，影響復甦步伐，商舖租金於未來5年難以重返高峰期水平。要加快復甦步伐，業主與租戶必需重新思考及重塑零售空間，並以合作夥伴關係為零售市場引入更多元化的零售類別、增加體驗式商戶，重拾競爭優勢。

該行公布的《重置、重塑、重新思考：變化中尋覓轉機》商舖市場報告，於去年及今年進行兩輪問卷調查，訪問720名消費者(第一輪202名及第二輪518名)及108名商戶，旅客消費模式改變：本地消費力流失：零售樓面新供應增加：鄰近城市競爭加劇：網上消費增：租金上升：

調查顯示，其中，受訪消費者佔約53%將減少在港的消費開支以節省作出境旅遊，並有約58%的受訪者計劃於未來6個月內往內地旅遊。該行指，該情況為本地零售市場帶來隱憂。同時，海南島將於2025年成為自由貿易港，將加劇與香港的零售競爭，尤其奢侈品市場。

至於人民幣及日圓匯率轉弱和「港車北上」措施下，本港市民往海外及內地旅遊成風，本地消費力料將繼續流失。今年1月至9月，入境及出境人士的比率已從2015年至2019年的同期平均1比1.5，上升至1比2.1。

報告亦指，73%的受訪消費者未來將增加在網上購物。事實上，疫情令網上購物在港更趨普及，香港網上銷售額佔總零售銷售額的比例於2023年上半年為7.1%，較內地佔約3成為低，預期本港網上消費將進一步上升。

同時，全球經濟放緩及香港匯率高企影響下，今年上半年訪港旅客消費額佔整體零售銷售額約16%，與2019年及2014年分別佔約32%及約40%為低，整體零售銷售額仍較2019年同期低約15%。訪港旅客尤其內地旅客的消費模式已改變，轉以為本地社區旅遊及飲食的比例增加，而購物的比例則減少。

該行香港研究部資深董事鍾楚如稱，對本地消費者而言，最能夠吸引他們在香港零售市場/購物中心消費更多的元素是引入更多非連鎖式的本土小店，佔約51%，其次為具特別菜色的餐廳及更優質的顧客服務，分別佔逾42%及逾41%，反映消費者渴望商場能帶來新鮮感及具獨有特色。商場業主可以考慮為租戶提供一站式服務，協助租戶推廣其品牌。她表示，根據本行租金指數，核心街舖租金於2020年至2022年疫情期間下跌約41%，現時租金已較2014年的高峰期回落約72.5%。

仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，該行統計數據顯示，今年首三季上海購物中心新開設的零售店舖中，有約20%至25%為體驗式商戶，而今年上半年北京購物中心新開設的體驗式商戶亦佔約35%，較去年同期增加17個百分點。本港商場業主可引入更多有特色的體驗式商戶，有助推動商場營業額。